今年2月、ジェニファー・ローレンスが主演をつとめることが報じられていたNetflixの新作オリジナル映画『Don't Look Up(原題)』。

『マネー・ショート 華麗なる大逆転』(2015)などを手がけたアダム・マッケイ監督がメガホンを取る本作は、当初2020年後半の配信が予定されていたものの、新型コロナウイルスの影響でクランクインが延期に。

しかし、その間もキャストへの交渉は続いており、<People>によると現地時間の10月14日に、Netflixの公式Twitterで出演が決定したキャストの一覧が発表されたのだとか。

The cast of Adam McKay's DON'T LOOK UP is absolutely iconic:💫Leonardo DiCaprio joins💫Jennifer Lawrence &💫Rob Morgan alongside💫Meryl Streep💫Cate Blanchett💫Jonah Hill💫Himesh Patel💫Timothée Chalamet💫Ariana Grande💫Kid Cudi💫Matthew Perry💫Tomer Sisley pic.twitter.com/UODRd7r2t8