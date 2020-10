新たに＜未来＞が動き出す『THIS IS US』シーズン3が日本初放送

全米視聴者数3年連続ナンバー1。現在と過去を交差させて紡ぐ感涙のヒューマンドラマ『THIS IS US/ディス・イズ・アス』。そのシーズン3がついに日本初放送となる。

ピアソン家の3人の子どもとその両親の人生を綴り、家族の絆を軸とした感動と驚きあふれるストーリーにより、見る者の心を揺さぶってきた本作。これまでは、<現在>と<過去>を巧みに交差させながら、登場人物たちに起きた人生を描いてきたが、シーズン3では<未来>が加わる。

38歳の誕生日、ケヴィンとゾーイは付き合うが複雑な環境で育ったゾーイとの関係についてベスが警告する。ケイトとトビーは体外受精を考え医師に会いに行き、リスクはあるが低い成功確率でも試してみてはと提案される。ランダルは市議会議員を目指す。そんな中、ケヴィンは父親ジャックとその弟ニックの過去をたどる。友人であり義父でもあるミゲルと交わした約束など、<過去>の出来事がさらに明かされていく―。

引き続き、ランダル役のスターリング・K・ブラウン、ケヴィン役のジャスティン・ハートリー、ケイト役のクリッシー・メッツ、トビー役のクリス・サリヴァン、ジャック役のマイロ・ヴィンティミリア、レベッカ役のマンディ・ムーア、トビー役のクリス・サリヴァン、ベス役のスーザン・ケレチ・ワトソン、ゾーイ役のメラニー・リバードが出演。

また今シーズン、『ER 緊急救命室』のゴラン・ヴィシュニック、『Empire 成功の代償』のフィリシア・ラシャド、『The Knick /ザ・ニック』のマイケル・アンガラノらが姿を見せる。

『THIS IS US』シーズン3 放送情報

AXNにて(全18話)

[字幕版]12月7日(月)より毎週月曜23:00 <<DRAMAX 11>>

[二カ国語版] 12月8日(火)より毎週火曜11:00

