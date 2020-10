スシロー、「Go To Eat」に参画

あきんど スシロー は、10月14日より、経済政策の一環である『Go To Eat キャンペーン』に参画することを決定した。『Go To Eat キャンペーン』は、指定のガイドラインに基づき、感染予防対策に取り組んでいる飲食店等が参画できるキャンペーン。予め購入したプレミアム付食事券を会計の際に利用することで、いつもよりさらにお得にすしを楽しむことができるという。10月14日から新潟県、16日から大阪府・愛知県などが対象となり、各都道府県単位での順次発行・販売に伴い、スシロー各店舗にてプレミアム付食事券が利用可能となる。また、オンライン飲食予約によるポイント還元や『Go To Travel キャンペーン』の地域共通クーポンは対象外となるとのこと。利用店舗、開始日などはスシロー公式ホームページで提示される。