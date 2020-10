今までありそうでなかったパウチタイプの紅茶ゼリー。『飲む紅茶ゼリー レモンティー』はいつでもどこでも手軽に紅茶が楽しめるため、一息つきたい時や小腹を満たしたい時におすすめ。また、アレンジすればおうちカフェにぴったりのスイーツにも変身!

■実は今までなかった!? カフェドリンク系ゼリー登場!

パウチタイプのゼリーには、フルーツ系や栄養補助的なのものが多かったり…。甘いだけじゃなくてさっぱりと楽しみたいと思ったことはないだろうか。

そんな願いをかなえてくれるのが、セイウ株式会社(大阪府大阪市)の『飲む紅茶ゼリー レモンティー』(180g・希望小売価格 税抜125円・2020年9月下旬発売)。

今までありそうでなかったパウチタイプの紅茶ゼリードリンクだ。

スリランカとインド産の茶葉を使用しており、華やかな香りと茶葉のほどよい渋みも感じられる。

ほんのり甘いレモンティーゼリーは爽やかな美味しさだ。

また、カロリーは1個あたり79kcalと控えめなのも嬉しいポイント。

飲めるくらいのとろみなので、器に出すとゆるめのゼリーではあるが、パウチのままだとスッと飲みやすい。

キャップが出来るので一度に飲み切らなくてもよく、片手で持てる大きさは持ち歩きにも便利。

コンパクトなので、バッグにも入れておきやすい。

水分補給としてはもちろんのこと、小腹を満たしたい時にもおすすめ!

■映えるスイーツ作りも簡単! レモンティーとハニーミルクの2層ゼリー!

『飲む紅茶ゼリー レモンティー』は、パウチのまま味わうのはもちろんのこと、おうちカフェのスイーツ作りにもおすすめ。

レシピは記者オリジナル

今回は、『飲む紅茶ゼリー レモンティー』を使って、ミルクと紅茶の2層ゼリーを作ってみた!

用意した材料

飲む紅茶ゼリー レモンティー 1個牛乳 200mlゼラチン 5gハチミツ 15gキウイフルーツ・レモン お好みで

レモンティーはハチミツとの相性がいいので、ミルクゼリーにはハチミツで甘みを加えてみよう。

ゼラチンを少量のお湯で溶かし、牛乳とはちみつを加えてよく混ぜ合わせる。

カップに半分くらいまで注ぎ入れて、冷蔵庫で冷やし固める。

あとは『飲む紅茶ゼリー レモンティー』をのせるだけ。

キウイフルーツとレモンも添えて出来上がり!

本来であれば2層のゼリーを作ろうと思うと、1回ずつゼリーを冷やし固める必要があるが、紅茶ゼリーはトッピングするだけなので手軽。

とろみのある『飲む紅茶ゼリー レモンティー』と、ぷるんとしたミルクハニーゼリー。

食感が違うゼリーを楽しめるのもポイント。

キウイフルーツとレモンの爽やかな酸味も加わって、カフェで味わうような美味しさ!

グレープフルーツやオレンジなど柑橘系のフルーツをトッピングするのもおすすめ。

2層のコントラストも美しく見映えもするので、ぜひおうち時間に簡単スイーツ作りを楽しんでみて。

『飲む紅茶ゼリー レモンティー』は全国のスーパーやドラックストアなどで発売中。

