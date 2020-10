「Go To トラベルキャンペーン」に加え、10月14日(水)から「Go To Eat キャンペーン」の利用対象施設にもなった、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。さらにお得に楽しめるようになったパークで、今しか味わえない限定メニューも併せてチェックしよう!

【写真】思わず撮りたくなるミニオンスイーツなど、パークの秋限定メニュー

■「Go To Eat キャンペーン」利用対象施設に!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは10月14日(水)から、政府が販売額の25%を負担するとし、プレミアム付食事券を発行する「Go To Eat キャンペーン」の対象施設となった。キャンペーンは21年3月31日(水)まで実施予定。プレミアム付食事券は、パーク内外で展開するレストランやカートで利用可能だ。

また「Go To トラベルキャンペーン」で付与される「地域共通クーポン券」(宿泊・日帰りの旅行代金の15%相当分の旅先で使えるクーポン)との併用もできるので、さらにリーズナブルにパークを楽しめる。

■編集部おすすめ!ハロウィーン限定の必食グルメはコレ

パークでは、11月8日(日)まで「ハロウィーン・イベント 2020」を開催中。イベント期間中には、ハロウィーン仕様のスイーツやレストランの限定メニューが多彩にそろう。なかでも、コウモリに仮装したポップコーンバケツなど、見た目もキュートなミニオンフードは必食だ。

そのほかにも、レストラン「フィネガンズ・バー&グリル」では、ハロウィーン限定のパンプキンサラダやマカロニグラタンなど洋食メニューのほか、ドリンクも用意。

ほかマーケットなどにもハロウィーンだけのメニューが豊富にそろうので、ぜひチェックしてみて。

■まだある!ゆっくりできるおすすめレストラン

「フィネガンズ・バー&グリル」のほかにも、パーク内には落ち着いた雰囲気でゆったりと食事ができるレストランが多数。特に眺めがいいと定評のある「パークサイド・グリル」では、本格エイジング・ビーフ(熟成肉)を味わえる。

また、キッズメニューが豊富にそろう「スタジオ・スターズ・レストラン」もおすすめ。家族連れにはうれしいベビーフードの販売や席案内などのサービスも魅力だ。

この秋は「Go To トラベルキャンペーン」と「Go To Eat キャンペーン」をダブルで利用して、パークを楽しみ尽くそう!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

Minions and all related elements and indicia TM & © 2020 Universal Studios. All rights reserved. TM & © 2020 Sesame Workshop © 2020 Peanuts Worldwide LLC © 1976, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ0082901 TM & © Universal Studios. All rights reserved.

※新型コロナウイルス(COVID-19)感染症拡大防止にご配慮のうえおでかけください。マスク着用、3密(密閉、密集、密接)回避、ソーシャルディスタンスの確保、咳エチケットの遵守を心がけましょう。

※「Go To Eat キャンペーン」は当日オープンしているレストラン、スナック・スタンド、フードカートで利用可能。ワゴン販売は対象外。