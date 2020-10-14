²´µíºÂ¤Ï±ï¤¬Éü³è!? ºÆ²ñ¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦
¡Ú¥à¥Ó¥³¥ìÀê¤¤¡Û10·î14Æü
ËÜÆü10:06¡¢ê¸ºÂ¤Ë¤Æ¿åÀ±µÕ¹Ô³«»Ï¡£º£Æü¤«¤é11·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Í½Äê¤ÎÊÑ¹¹¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âè1°Ì ²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¤³¤³¤«¤é¡ÉºÆ²ñ¡È¤Îµ¤ÇÛ¤¬¡£ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿´Ø¤ï¤ê¤ÎÉü³è¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼±Ç²è¡§ºÆ²ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î
¡¦5ºÐ¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤¬Google Earth¤ò»È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½¡ª
Âè2°Ì ²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¹¬±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥Ã¥¡¼±Ç²è¡§Å´Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î
Âè3°Ì ¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¤ä¤êÄ¾¤·¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¡£½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼±Ç²è¡§½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ±ºÂ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥³¥ì¡ª¡Û
²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§ÎÉ¤¤ËÜ¤Î¸¶ºî¤â¤Î
ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§°Î¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î
³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§Â¸ºß²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î
Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
ê¸ºÂ¡Ê10·î23Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î
¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§Âç¤¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§¼þ°Ï¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
¡ÊÊ¸¡§¤µ¤È¤¦¼ë¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡ÎÆ°²è¡Ï·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬¼ç±é±Ç²è¤ÇÇ®±é¡ª¡¿±Ç²è¡ØºÆ²ñ ¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÎø¡ÙÍ½¹ðÊÔ
ÍÂ¼²Í½ã¼ç±é¡ØRAILWAYS¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤«¤¾¤¯¤¤¤í¡Ù
¥±¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ê¡¼´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤âÌ¥ÎÏ¤Î¡Ø¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈµÞ¹Ô»¦¿Í»ö·ï¡Ù
ÀµÄ¾¤ÊÂÖÅÙ¤ä½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬¿¿¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤à!? ¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡ØºÇ¶¯¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù
ËÜÆü10:06¡¢ê¸ºÂ¤Ë¤Æ¿åÀ±µÕ¹Ô³«»Ï¡£º£Æü¤«¤é11·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Í½Äê¤ÎÊÑ¹¹¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âè1°Ì ²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¤³¤³¤«¤é¡ÉºÆ²ñ¡È¤Îµ¤ÇÛ¤¬¡£ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿´Ø¤ï¤ê¤ÎÉü³è¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼±Ç²è¡§ºÆ²ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î
¡¦5ºÐ¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤¬Google Earth¤ò»È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½¡ª
Âè2°Ì ²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¹¬±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥Ã¥¡¼±Ç²è¡§Å´Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î
Âè3°Ì ¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¤ä¤êÄ¾¤·¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¡£½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼±Ç²è¡§½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ±ºÂ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥³¥ì¡ª¡Û
²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§ÎÉ¤¤ËÜ¤Î¸¶ºî¤â¤Î
ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§°Î¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î
³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§Â¸ºß²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î
Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
ê¸ºÂ¡Ê10·î23Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î
¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§Âç¤¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§¼þ°Ï¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡§ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤Î
¡ÊÊ¸¡§¤µ¤È¤¦¼ë¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡ÎÆ°²è¡Ï·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬¼ç±é±Ç²è¤ÇÇ®±é¡ª¡¿±Ç²è¡ØºÆ²ñ ¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÎø¡ÙÍ½¹ðÊÔ
ÍÂ¼²Í½ã¼ç±é¡ØRAILWAYS¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤«¤¾¤¯¤¤¤í¡Ù
¥±¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ê¡¼´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤âÌ¥ÎÏ¤Î¡Ø¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈµÞ¹Ô»¦¿Í»ö·ï¡Ù
ÀµÄ¾¤ÊÂÖÅÙ¤ä½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬¿¿¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤à!? ¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡ØºÇ¶¯¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù