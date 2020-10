人間なら誰しも思わずイラッとしてしまうことはあるだろうが、海外では、閉店間際に注文を受けた店の従業員が、とある投稿をして話題を呼んでいる。 >>ユーチューバー、14ヶ月前に庭に埋めたハンバーガーを食べ話題にほぼ完食で「体調に変化はない」<< ​​​イギリスで、閉店間際にオーダーを受けた マクドナルド の若い男性従業員が、雑に ハンバーガー を作る様子をTikTokに投稿して賛否の声が集まっていると、海外ニュースサイト『Mirror』と『Gentside』が10 月1日までに報じた。報道によると、男性従業員は「閉店の2分前に注文したらこうなる」というキャプションとともに、男性従業員自身が店内のキッチンでハンバーガーを作る様子の動画を投稿したという。『Mirror』は、投稿された動画の一部を公開しているが、動画の中で、男性従業員はバンズを容器の中に投げ入れた後、マヨネーズをバンズの上に大量にかけ、その後、チーズとパティをマヨネーズの上に叩きつけるようにして乗せる様子が映っている。容器からはチーズが半分以上はみ出しているが、男性従業員は気にせず容器を閉じて、客に提供している。動画は4000万回以上再生され、男性従業員の元には批判が殺到したそうだ。男性従業員は批判が殺到したことで、「これは冗談です」とコメントをした。コメントを含め、投稿は現在削除されている。なお、マクドナルド側は動画に対するコメントを10 月13日現在、発表していない。このニュースが世界に広がると、ネット上では「いくら閉店間際だからといっても客はお金を払って買うんだ。こんな態度許せない」「ハンバーガーを雑に作るのは最低だけど、その様子をSNSに投稿する神経も最低」「飲食店で働いているけど、確かに閉店間際のオーダーはイラッとする。気持ちは分かる」「私が働いているドイツのマクドナルドは営業時間内だったら手を抜かず、きちんとオーダーされたものを作る」などの声が挙がっていた。マクドナルドの従業員の対応に批判の声が挙がっているが、一方で、神対応だと称賛されたマクドナルドの従業員もいる。イギリスのマクドナルドの19歳の学生の女性従業員が、客の代金の一部を支払っていたことが分かり、称賛を浴びていると、海外ニュースサイト『METRO』が9月28日に報じた。同記事によると、女性従業員は、客が注文したコーヒーやハンバーガーなどの一部の商品の支払いを、自身のカードを使ってしていたという。女性従業員は礼儀正しい客や常連客を無作為に選び、支払いをした。ほとんどの人は一部の商品の支払いがされていることに気づかなかったか、店側のサービスだと思ったそうだ。女性従業員は商品の一部を支払ったことを告白することはなかったが、女性からの支払いを受けた客の一人が、「女性従業員がハンバーガーとホットチョコレートの支払いをしてくれたようだ。彼女の思いやりのおかげで私は1日を穏やかに過ごすことができた」と自身のSNSで報告した。投稿は拡散され、「女性従業員は素晴らしい」「女性従業員の両親は彼女を誇りに思っているはず」といった称賛の声が寄せられたそうだ。同記事の取材に対し、女性従業員は支払いをしていたことを認めており、何人の人に対し、何回、支払いをしたかは覚えていないが、数か月で50ポンド(約6880円)の支払いはしたと話しているそうだ。なお、女性従業員の時給は7.25ポンド(約997円)だった。世界各国にあるマクドナルド。同じ国の中でも対応の悪さがバッシングされる一方で、素晴らしい対応を称賛されることもあり、サービスの質には幅がありそうだ。記事内の引用について「McDonald's worker shows 'what happens' to food if you order just before closing」(Mirror)よりhttps://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mcdonalds-worker-shows-what-happens-22736621「McDonald’s Worker Shows Just What Happens to Your Food When You Order ‘2 Minutes Before Closing’」(Gentside)よりhttps://www.gentside.co.uk/viral/mcdonalds-worker-shows-just-what-happens-to-your-food-when-you-order-2-minutes-before-closing_art6152.html「McDonald’s worker secretly pays for people’s food in random acts of kindness」(METRO)よりhttps://metro.co.uk/2020/09/28/mcdonalds-worker-secretly-pays-for-peoples-food-in-random-acts-of-kindness-13335802/