+ VARIATION

「時と場所に応じた手数の実例集」

CLEAN

きちんとしたい

A.「デニムでクリーンな配色の力みを抜く」

B.「カットオフのすそで遊び心のあるLADY」

CASUAL

カジュアルに

C.「重力を相殺する白の浮力」

D.「気楽な合わせこそIラインで」

FEMININE

甘口モード

E.「少量の白を加えてエッジィに」

F.「白フリルは黒でけじめをつける」

DRESSY

ドレスアップ

G.「肌見せをモードなカジュアルへ変換」

H.「丈短ジャケットで脚長に」

デニムと黒白。まとめやすさに頼るのが、自分の好みに沿う気分転換への近道。その相乗効果を味方に「ただふつう」から変わるために、変えるべきアイテムを組み合わせからリストアップ。デニムと白黒。両方の幅を出すアイディアとともに。おすすめのモノトーンデニムスタイリングを画像一覧でチェックあえてモノトーンという制約を設けることで、幅広いテイストへリアリティを持って対応可能となる逆転劇。変化をつけるささやかな工夫を指南。白デニムパンツ 16,000円+税/BLACK BY MOUSSY(バロックジャパンリミテッド) ボーダーカーディガン 16,000円+税/ルミノア(ゲストリスト) 眼鏡 19,000円+税/A.D.S.R.、バッグ 32,000円+税/MARROW(ともに4K) パンプス(8月末発売) 26,000円+税/TSURU by Mariko Oikawaデニムパンツ 12,800円+税/ROOLAS、ネックレス 21,000円+税/テンプル オブ ザ サン(ともにジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム) 白シアーシャツ 24,000円+税/LE PHIL(LE PHIL NEWoMan 新宿店) バッグ 43,000円+税/OSOI(UTS PR) ローファー 13,500円+税/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店) 無造作なすそと、トップスのみやびなシルエットの相反する組み合わせでキレイすぎず、ラフでもないバランスに。デニムパンツ 10,000円+税/スローブ イエナ(スローブ イエナ 自由が丘店) デニムジャケット 15,000円+税/ヘルシーデニム(プラージュ 代官山店) バッグ 9,000円+税/LAGUNAMOON ビーチサンダル 22,800円+税/SeaRoomlynn デニムジャケットの重量を白デニムで軽量化。黒デニムパンツ 15,800円+税/MOUSSY(バロックジャパンリミテッド) ロゴTシャツ 6,500円+税/スピック&スパン(スピック&スパン ルミネ新宿店) バケットハット 9,800円+税/ベネリ(ジャーナル スタンダード 表参道) パンプス 14,500円+税/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)デニムパンツ 11,800円+税/MOUSSY(バロックジャパンリミテッド) ティアードワンピース 48,000円+税/マーレット(サザビーリーグ) バレッタ 15,000円+税/FUMIE TANAKA(ドール) バッグ 15,800円+税/トゥエンティー エイティー(UTS PR) シューズ 29,000円+税/オペラ(エディット フォー ルル)黒デニムパンツ 15,000円+税/N.O.R.C by the line(N.O.R.C) 白レーストップス 46,000円+税/Sea New York(ブランドニュース) バッグ 18,000円+税/アウトーレ (カレンソロジー 新宿) ローファー 12,500円+税/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店) 首元と肩からそでにかけて、波状にデザインされたフリルが特徴。白デニムパンツ 19,000円+税、黒キャミソール 8,000円+税/ともにエトレトウキョウ バングル(太) 3,500円+税/LAGUNAMOON バングル(細) 4,400円+税/TODAYFUL(LIFEs 代官山店) バッグ 43,000円+税/マリーターナー(フレームワーク ルミネ新宿店) シューズ 32,000円+税/PIPPICHIC(ベイジュ) 無骨な素材感の白デニムは肌感のある黒にも相愛。黒デニムパンツ 10,000円+税/リーバイス®(リーバイ・ストラウス ジャパン) 白ジャケット 55,000円+税/FUMIE TANAKA(ドール) タンクトップ 4,000円+税/Ungrid パンプス 36,000円+税/ELIN(クルーズ) ネックレス/スタイリスト私物 細い黒と短い白。形や丈の引き算でよりスタイルUP。