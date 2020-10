『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌となるLiSAのニューシングル「炎(ほむら)」のミュージックビデオがYouTubeで公開。10月14日には、「炎」と同時にニューアルバム「LEO‐NiNE」が発売されることも決定した。2010年に放送されたテレビアニメ「Angel Beats!」の劇中バンド「Girls Dead Monster」2代目ボーカル・ユイ役の歌い手に抜擢され、翌年にミニアルバム「Letters to U」にてソロデビューを果たしたLiSA。昨年リリースしたテレビアニメ『鬼滅の刃』のオープニングテーマ「紅蓮華」はBillboard JAPANアニメチャート“JAPAN Hot Animation”にて16週連続1位を記録し、YouTubeにて公開されている「紅蓮華」のミュージッククリップも5500万回再生を突破した。「炎」は、『鬼滅の刃』テレビシリーズエンディングテーマ「from the edge」も手掛けた梶浦由記による作曲。作詞は梶浦とLiSAの共作の壮大なバラードとなっている。ミュージックビデオは、夜明けから日の出までの限られた時間で撮影。まだ薄暗いうちから、刻々と変わる空の色、海の表情とともに、マジックアワーの幻想的な浜辺でLiSA本人がありのままの自然体で歌いきり、楽曲「炎」の幻想的な世界観を表現している。同曲は、LiSAにとって3年半ぶりとなるオリジナルフルアルバム「LEO‐NiNE」と同時に10月14日リリース。テレビアニメ『鬼滅の刃』のオープニングテーマ「紅蓮華」を初収録したアルバムと、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌を収録したシングルの同時発売となる。「LEO‐NiNE」には、2018年末に発表した両A面シングル「赤い罠(who loves it?) / ADAMAS」を含む3枚のシングルリードトラックに加え、eスポーツ国内大会「レインボーシックス Japan Championship 2020」公式ソング「play the world! feat.PABLO」、ドラマ『13』主題歌「愛錠」、プロ野球チーム「中日ドラゴンズ」CBCテレビ・ラジオ野球中継テーマソング「マコトシヤカ」など全13曲が収録されている。LiSAの17thシングル「炎」、5thアルバム「LEO‐NiNE」は10月14日発売。