10月16日(金)に公開を迎える「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の主題歌で、LiSAさんが歌う「炎」(読み:ホムラ)がいよいよ10月14日(水)にリリース。MVが公開された。

TVアニメ「鬼滅の刃」の主題歌「紅蓮華」を収録したアルバム「LEO-NiNE」と、劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の主題歌を収録したシングル「炎」が、10月14日(水)同時リリースとなる。この度、「炎」のMUSIC VIDEOがYouTubeで公開された。



夜明けから日の出までの、限られた時間の中で挑んだミュージックビデオ撮影。まだ薄暗いうちから朝日が昇る幻想的な浜辺で、本楽曲に込めた思いをLiSAさん本人がありのままの自然体で表現した映像だ。

刻々と変わる空の色、海の表情とともにマジックアワーの中でLiSAさんが全力で歌いきる、楽曲「炎」の幻想的な世界観を堪能しよう。

・iTunes プリオーダー

https://lisa.lnk.to/Homura_preorder





【リリース情報】

■「炎」

発売日:2020年10月14日(水)



<初回生産限定盤(CD+DVD)>

VVCL 1750-51/1,600円(税別)

【収録楽曲】

M1 炎

作詞:梶浦由記、LiSA 作曲:梶浦由記 編曲:梶浦由記

M2 ロストロマンス

作詞:LiSA 作曲:SHO from MY FIRST STORY 編曲:SHO from MY FIRST STORY

M3 Leopardess

作詞:松原さらり 作曲:Hi-yunk (BACK-ON) 編曲:Hi-yunk (BACK-ON)

M4 炎 -Instrumental-

<通常盤(CD)>

VVCL 1752/1,200円(税別)

【収録楽曲】

M1 炎

作詞:梶浦由記、LiSA 作曲:梶浦由記 編曲:梶浦由記

M2 ロストロマンス

作詞:LiSA 作曲:SHO from MY FIRST STORY 編曲:SHO from MY FIRST STORY

M3 Leopardess

作詞:松原さらり 作曲:Hi-yunk (BACK-ON) 編曲:Hi-yunk (BACK-ON)

M4 炎 -Instrumental-

<期間生産限定盤(CD)>

VVCL 1753/1,300円(税別)

【収録楽曲】

M1 炎

作詞:梶浦由記、LiSA 作曲:梶浦由記 編曲:梶浦由記

M2 ロストロマンス

作詞:LiSA 作曲:SHO from MY FIRST STORY 編曲:SHO from MY FIRST STORY

M3 My Friends Forever

作詞:金井政人(BIGMAMA) 作曲:大西克巳 編曲:江口 亮

M4 炎 -Instrumental-

