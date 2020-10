女優の上戸彩が10代に発売した写真集『晴れのち雨、のち晴れ。』と『natural』が、ワニブックスより電子写真集としてデジタル配信されることが決定した。2000年の女優デビュー以降、ドラマや映画、CMに数多く出演する上戸。デジタル配信されるのは、彼女の初々しい表情を収録した2001年発売のファースト写真集『晴れのち雨、のち晴れ。』と2004年発売『natural』の2冊。上戸のほか、7月に発売され即重版となった奥山かずさのセカンド写真集『AIKAGI』や、矢作穂香のファースト写真集『矢作穂香 I’m just me』も電子版として復活し、13日より配信されている。また、酒井法子の写真集でも豊富なラインアップが用意されており、6日に配信開始された『ORANGE HOTEL ‐ PLEASE DO NOT DISTURB ‐』をはじめ、20日には『Naturelle』、23日には『緑色の扉』、27日には『fizz』が配信される。上戸の写真集は、ワニブックスより『晴れのち雨、のち晴れ。』が10月20日、『natural』が10月27日にデジタル配信。