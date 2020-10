女性4人組 SPEED が、結成25周年を迎える来年1月13日にBOX商品『SPEED MUSIC BOX - ALL THE MEMORIES - 』を発売することが決定した。1月13日は、日本テレビ系『THE夜もヒッパレ』を通じてグループ名を公募し、「SPEED」と命名された日にあたる。SPEEDの公式サイトでは10月に入ってから謎のカウントダウンが始まり、6日午前10時に意味深なティザー動画に切り替わっていた。動画は心臓の鼓動のような音とSPEEDの過去のMVの一部、「25th Anniversary year」「SPECIAL RELEASE」「Wait a moment until 10:00 October 13.」の文字で構成され、13日午前10時に25周年記念のリリース関連の発表があることを予告していた。結成25周年記念日にリリースされるBOX商品は、トイズファクトリー、エイベックス、ライジングプロダクションが連携し、SPEED名義で発表された全シングル、アルバム楽曲のオリジナルバージョンをCD8枚に完全収録。幻の未発表音源「Affection」も初収録される。CD収録曲をハイレゾ音源化したBlu-ray Audio Disc2枚も収められる。また、これまで映像化されていなかった1999年のライブ『Final Summer Dream Stage in 千葉マリンスタジアム』を初Blu-ray化。秘蔵写真などで構成したヴィジュアルBOOKも同梱される。特設サイトでは懐かしいミュージックビデオをはじめ、SPEEDの楽曲のほとんどを手がけた伊秩弘将氏をはじめ、中山秀征、LiSA、鈴木愛理、古市憲寿らからのメッセージも掲載されている。