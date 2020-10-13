¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡ÙEve¤ÎÁÞÆþ²ÎÎ®¤ì¤ëËÜÍ½¹ð¸ø³« ¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤â¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÀîÂç»Ö¤È½÷Í¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëEve¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¤¬Î®¤ì¤ëËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³É÷·Ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³¨¤ÈËÜ¤ÈÁÛÁü¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¼Ö°Ø»Ò¤Î¾¯½÷¥¸¥ç¥¼¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÂç³ØÀ¸¡¦¹±É×¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï³©Àî¾Þºî²È¡¦ÅÄÊÕÀ»»Ò¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Ç¡¢2003Ç¯¤Ë¤ÏºÊÉ×ÌÚÁï¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ò¥¿¥à¥é¥³¡¼¥¿¥í¡¼¡¢µÓËÜ¤ò·¬Â¼¤µ¤ä¹á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈÓÄÍÀ²»Ò¤¬Ì³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥Ü¥ó¥º¤¬Ã´Åö¡£¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹±É×Ìò¤ÎÃæÀî¤È¥¸¥ç¥¼Ìò¤ÎÀ¶¸¶¤Î¤Û¤«¡¢µÜËÜÐÒ²ê¡¢¶½ÄÅÏÂ¹¬¡¢Lynn¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤Î2¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£À¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¹±É×¤¬¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀ¾ÅÄÅ¹Ä¹Ìò¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï±Ø°÷Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁó¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤ò²Î¤¦Eve¤¬ÁÞÆþ²Î¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÁÞÆþ²Î¡Ö¿´³¤¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤ëËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö»ÍÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼½¸¤á¤Æ¤³¤¤¡×¡Ö¤è¤½¼Ô¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤Ê¤É¡¢ÌµÍýÆñÂê¤ò¸À¤¦¥¸¥ç¥¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¹±É×¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¹±É×¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¡¢¥¸¥ç¥¼¤¬¿´¤ËÊú¤¨¤ë¸ÉÆÈ´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹±É×¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤ÏÌ´¡¢¸½¼Â¤Ï¸½¼Â¡×¡Ö´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤ó¤ÆÌÂ¿®¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Õ¤µ¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¸¥ç¥¼¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¤ó¤À¤í¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¶¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£Eve¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¡Ö¿´³¤¡×¤È¶¦¤Ë¡¢µã¤¤¤¿¤ê¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿¤êÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥¸¥ç¥¼¡£Èà½÷¤¬ºÇ¸å¤Ë¸«¤»¤ëËþ³«¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤Ï12·î25Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³É÷·Ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³¨¤ÈËÜ¤ÈÁÛÁü¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¼Ö°Ø»Ò¤Î¾¯½÷¥¸¥ç¥¼¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÂç³ØÀ¸¡¦¹±É×¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï³©Àî¾Þºî²È¡¦ÅÄÊÕÀ»»Ò¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Ç¡¢2003Ç¯¤Ë¤ÏºÊÉ×ÌÚÁï¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ò¥¿¥à¥é¥³¡¼¥¿¥í¡¼¡¢µÓËÜ¤ò·¬Â¼¤µ¤ä¹á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈÓÄÍÀ²»Ò¤¬Ì³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥Ü¥ó¥º¤¬Ã´Åö¡£¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹±É×Ìò¤ÎÃæÀî¤È¥¸¥ç¥¼Ìò¤ÎÀ¶¸¶¤Î¤Û¤«¡¢µÜËÜÐÒ²ê¡¢¶½ÄÅÏÂ¹¬¡¢Lynn¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤Î2¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£À¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¹±É×¤¬¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀ¾ÅÄÅ¹Ä¹Ìò¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï±Ø°÷Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁó¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤ò²Î¤¦Eve¤¬ÁÞÆþ²Î¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÁÞÆþ²Î¡Ö¿´³¤¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤ëËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö»ÍÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼½¸¤á¤Æ¤³¤¤¡×¡Ö¤è¤½¼Ô¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤Ê¤É¡¢ÌµÍýÆñÂê¤ò¸À¤¦¥¸¥ç¥¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¹±É×¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¹±É×¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¡¢¥¸¥ç¥¼¤¬¿´¤ËÊú¤¨¤ë¸ÉÆÈ´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹±É×¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤ÏÌ´¡¢¸½¼Â¤Ï¸½¼Â¡×¡Ö´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤ó¤ÆÌÂ¿®¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Õ¤µ¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¸¥ç¥¼¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¤ó¤À¤í¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¶¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£Eve¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¡Ö¿´³¤¡×¤È¶¦¤Ë¡¢µã¤¤¤¿¤ê¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿¤êÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥¸¥ç¥¼¡£Èà½÷¤¬ºÇ¸å¤Ë¸«¤»¤ëËþ³«¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤Ï12·î25Æü¤è¤ê¸ø³«¡£