¡Ø¥Ç¥£¥­¥ó¥¹¥ó ¼ã¤­½÷À­»í¿Í¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ø¹¹¿·¡ª¥·¡¼¥º¥ó2Í½¹ð±ÇÁü¤âÅþÃå

映画『トゥルー・グリット』や『ピッチ・パーフェクト2』『はじまりのうた』などに出演するヘイリー・スタインフェルド主演。19世紀の米詩人エミリー・ディキンスンの世界をコミカルに描く『ディキンスン 若き女性詩人の憂鬱』がシーズン3へ更新が決定した。そして、シーズン2の予告映像も解禁された。

1話30分となる本シリーズは、社会的抑制や女性差別、家族との関係といったエミリー・ディキンスンの世界が、その時代と相いれなかった彼女の空想的な視点でコミカルに綴られる。



シーズン2は2021年1月8日(金)に配信開始予定。新シーズンでエミリーは、詩人として名声を求めることは危険な賭けになるかもしれないという予感に悩まされる一方で、個人的に文章を綴っていた生活から抜け出し、自分の作品を発表する展開になるとのこと。

i'm so excited to bring emily back for another wild ride... October 8, 2020