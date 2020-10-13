Åí·î¤Ê¤·¤³¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¿§µ¤¡¡¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª
¡¡¸½Ìò¥Ê¡¼¥¹¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î»¨»ï¡ÖB.L.T.11·î¹æ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅí·î¤Ê¤·¤³¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¡õ¡ÈÇ¨¤ìÇò¥·¥ã¥Ä¡ÉÈäÏª ¡ÖB.L.T.¡×¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È
¡¡2017Ç¯Ëö¤Ë¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÈÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¥Ê¡¼¥¹¡É¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Åí·î¡£°Ê¹ß¤â¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È3ÅáÎ®¡É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎCM¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£bis¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎCM¡¢¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡ØGARO¡¾VERSUS ROAD¡¾¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë½Ð±é¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅí·î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖB.L.T.11·î¹æ¡×¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤äÇò¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ê¤É7ÅÀ¤ò¸ø³«¡£
¡¡Åí·î¤Ï¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±»ïÅÐ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê26»þ¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É¤µ¤ó¤âÏ¢ºÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á¶¦±é¤¸¤ã¤ó¡Ä¡©¡¡¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏÇ¤Ë¤Ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢¡Ö¸µ¡¹Ç¤È°ì½ï¤Ë»£¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ä¤¬²Ä°¦¤¬¤ë¡õÇ¤Á¤ã¤ó¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¿Ëç¤«¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌó°ìÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ°²óÅÐ¾ì»þ¤è¤ê¤âÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶ÁÛÂô»³Ê¹¤«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊó»ï¡ÖB.L.T.11·î¹æ¡×¤Ï¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅí·î¤Ê¤·¤³¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¡õ¡ÈÇ¨¤ìÇò¥·¥ã¥Ä¡ÉÈäÏª ¡ÖB.L.T.¡×¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È
¡¡2017Ç¯Ëö¤Ë¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÈÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¥Ê¡¼¥¹¡É¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Åí·î¡£°Ê¹ß¤â¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È3ÅáÎ®¡É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎCM¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£bis¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎCM¡¢¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡ØGARO¡¾VERSUS ROAD¡¾¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë½Ð±é¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅí·î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖB.L.T.11·î¹æ¡×¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤äÇò¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ê¤É7ÅÀ¤ò¸ø³«¡£
¡¡Åí·î¤Ï¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±»ïÅÐ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê26»þ¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É¤µ¤ó¤âÏ¢ºÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á¶¦±é¤¸¤ã¤ó¡Ä¡©¡¡¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏÇ¤Ë¤Ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢¡Ö¸µ¡¹Ç¤È°ì½ï¤Ë»£¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ä¤¬²Ä°¦¤¬¤ë¡õÇ¤Á¤ã¤ó¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¿Ëç¤«¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌó°ìÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ°²óÅÐ¾ì»þ¤è¤ê¤âÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶ÁÛÂô»³Ê¹¤«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊó»ï¡ÖB.L.T.11·î¹æ¡×¤Ï¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¡£