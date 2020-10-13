¥³¥í¥Ê³ÈÂç¤ÇÊÆ¶ì¶¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¿·ºî¤â·à¾ì¸ø³«¤»¤ºÆ°²èÇÛ¿®¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï10·î8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Ô¥¯¥µ¡¼¿·ºî¡Ø¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤òÁ´ÊÆ¤Ç11·î20Æü¤«¤é·à¾ì¸ø³«¤ò¤»¤º¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ü¡×¤Ç12·î25Æü¤ËÄ¾ÀÜÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡Ù¤È°Û¤Ê¤êÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç²ÃÆþ¼Ô¤Ï»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ü¤ÎÀ¤³¦ÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤¬µÞÁý¡ª
11·î20Æü¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø007¡¡¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤Ï21Ç¯4·î¤Ø¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î±ä´ü¤Ç¡¢11·î¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âçºî¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëÇÛµë¡¿¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹À½ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØThe Croods: A New Age¡Ù¡Ê¡Ø¥¯¥ë¡¼¥É¤µ¤ó¤Á¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎËÁ¸±¡ÙÂ³ÊÔ¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼Âçºî¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬Áê¼¡¤°¤Î¤Ï¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ÎÁ´ÊÆ¶½¹Ô¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£±Ç²è´Û¤Ç¤Î¸ø³«¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤Ï¸ø³«¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÊÆ¶½¼ý¤Ï10·î11Æü»þÅÀ¤Ç4830Ëü¥É¥ë¡£Á°ºî¡Ø¥À¥ó¥±¥ë¥¯¡Ù1²¯8800Ëü¥É¥ë¤Î25.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶½¼ý16.7²¯±ß¡Ê10·î4Æü»þÅÀ¡Ë¤ò¤¢¤²¡¢¡Ø¥À¥ó¥±¥ë¥¯¡Ù¡Ê16.4²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¿·ºî¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ2°Ì¤Î¥·¥Í¥³¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥º¤Ï±¿±Ä¤¹¤ë536´Û¤ò10·î8Æü¤«¤éÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï12·î¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÇÛµë¤ÎÏÃÂêºî¤¬Â¿¤¯¡¢12·î11Æü¸ø³«¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥¬¥¤¡Ù¡Ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¼ç±é¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÇÛµë¡Ë¡¢18Æü¸ø³«¡ØComing 2 America¡Ù¡Ê¥¨¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¼ç±é¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¯¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥ÈÇÛµë¡Ë¡¢18Æü¸ø³«¡Ø¥Ê¥¤¥ë»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡Ê¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÇÛµë¡Ë¡¢25Æü¸ø³«¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó1984¡Ù¡Ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ÇÛµë¡Ë¡¢25Æü¸ø³«¡ØNews of the World¡Ù¡Ê¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¼ç±é¤ÎÀ¾Éô·à¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëÇÛµë¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬Ìµ»ö¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¶½¹Ô¤ÎÀµ¾ï²½¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§ÁêÎÉÃÒ¹°¡¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥³¥í¥Ê³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¶½¼ý¤âÂçÉý¥À¥¦¥ó¡¢Á´ÊÆ¤ÇÂçºî±Ç²è¤Î¸ø³«Æü±ä´üÁê¼¡¤°
ÊÆ¥·¥Í¥³¥óºÇÂç¼ê¤¬22²¯¥É¥ë¤ÎÂ»¼º¡¢±Ç²è´ÛºÆ³«¤Ë´üÂÔ´ó¤»¤ë
¡Ø¥Æ¥Í¥Ã¥È¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÍÎ²èÉü³è¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¡¢¸å¤ËÂ³¤¯Âçºî¸«Åö¤¿¤é¤º¶ìÇº
ÊÆ¥·¥Í¥³¥óºÇÂç¼ê¤¬¿·ºî±Ç²è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®ÍÆÇ§¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤òÊ¬ÇÛ¤«¡©
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ü¤ÎÀ¤³¦ÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤¬µÞÁý¡ª
11·î20Æü¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø007¡¡¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤Ï21Ç¯4·î¤Ø¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î±ä´ü¤Ç¡¢11·î¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âçºî¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëÇÛµë¡¿¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹À½ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØThe Croods: A New Age¡Ù¡Ê¡Ø¥¯¥ë¡¼¥É¤µ¤ó¤Á¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎËÁ¸±¡ÙÂ³ÊÔ¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼Âçºî¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬Áê¼¡¤°¤Î¤Ï¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ÎÁ´ÊÆ¶½¹Ô¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£±Ç²è´Û¤Ç¤Î¸ø³«¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤Ï¸ø³«¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÊÆ¶½¼ý¤Ï10·î11Æü»þÅÀ¤Ç4830Ëü¥É¥ë¡£Á°ºî¡Ø¥À¥ó¥±¥ë¥¯¡Ù1²¯8800Ëü¥É¥ë¤Î25.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶½¼ý16.7²¯±ß¡Ê10·î4Æü»þÅÀ¡Ë¤ò¤¢¤²¡¢¡Ø¥À¥ó¥±¥ë¥¯¡Ù¡Ê16.4²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¿·ºî¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ2°Ì¤Î¥·¥Í¥³¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥º¤Ï±¿±Ä¤¹¤ë536´Û¤ò10·î8Æü¤«¤éÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï12·î¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÇÛµë¤ÎÏÃÂêºî¤¬Â¿¤¯¡¢12·î11Æü¸ø³«¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥¬¥¤¡Ù¡Ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¼ç±é¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÇÛµë¡Ë¡¢18Æü¸ø³«¡ØComing 2 America¡Ù¡Ê¥¨¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¼ç±é¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¯¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥ÈÇÛµë¡Ë¡¢18Æü¸ø³«¡Ø¥Ê¥¤¥ë»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡Ê¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÇÛµë¡Ë¡¢25Æü¸ø³«¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó1984¡Ù¡Ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ÇÛµë¡Ë¡¢25Æü¸ø³«¡ØNews of the World¡Ù¡Ê¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¼ç±é¤ÎÀ¾Éô·à¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëÇÛµë¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬Ìµ»ö¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¶½¹Ô¤ÎÀµ¾ï²½¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§ÁêÎÉÃÒ¹°¡¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥³¥í¥Ê³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¶½¼ý¤âÂçÉý¥À¥¦¥ó¡¢Á´ÊÆ¤ÇÂçºî±Ç²è¤Î¸ø³«Æü±ä´üÁê¼¡¤°
ÊÆ¥·¥Í¥³¥óºÇÂç¼ê¤¬22²¯¥É¥ë¤ÎÂ»¼º¡¢±Ç²è´ÛºÆ³«¤Ë´üÂÔ´ó¤»¤ë
¡Ø¥Æ¥Í¥Ã¥È¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÍÎ²èÉü³è¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¡¢¸å¤ËÂ³¤¯Âçºî¸«Åö¤¿¤é¤º¶ìÇº
ÊÆ¥·¥Í¥³¥óºÇÂç¼ê¤¬¿·ºî±Ç²è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®ÍÆÇ§¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤òÊ¬ÇÛ¤«¡©