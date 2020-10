コンビニの進化は止まらない

「Go To トラベル」「Go To イート」によって人の移動が促進されている。しかし、あまり遠くに出かけず、自宅近くの場所で飲食したり、買い物したりしている人はまだ多い。

巣ごもり需要、おうち消費といったキーワードがメディアを賑わせているが、コンビニエンスストアの2020年8月における既存店の売り上げは、6ヵ月連続で前年同月を下回った(コンビニ売上高、5.5%減 コロナ長期化で苦戦続く―8月/時事ドットコム)。

ただそうは言っても、コンビニの存在は大きい。その市場規模は一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会によれば、2020年8月では約55.8万店、2019年の売上高は約11.1兆円となっており、日本の経済や日本人の生活に大きな影響を及ぼしている。

コンビニには約3500ものアイテムが置かれているが、コアなファンを擁しているのがスイーツだ。毎週のように新しいスイーツが発売されており、消費者の心を掴んでいる。コンビニスイーツというカテゴリーは今では市民権を得ており、クオリティも格段に上がった。

「パティスリー キハチ」「Toshi Yoroizuka」「ピエール・エルメ・パリ」といった超一流のパティスリー、さらには世界の美食家から愛されている「ジョエル・ロブション」など、昔では考えられなかったような名店がオリジナルスイーツを開発している。

どのコンビニも差別化を図るために、有名なパティシエたちとともにオリジナル商品を開発し、プライベートブランドに力を入れてきた。そして、この2020年10月がひとつの大きな分水嶺となりそうだ。なぜならば、これまでよりもまた一歩進んだ、新たなコンビニスイーツが発売されたからである。

ファミマの新スイーツがスゴい

そのコンビニスイーツとは、ファミリーマートから発売された「あふれるカカオの香り」シリーズだ。

・濃厚ショコラエクレール 165円(税込178円)

・メルティショコラ 230円(税込248円)

・チョコがけバウムクーヘン 176円(税込190円)

・ショコラタルト 167円(税込180円)

・ガトーショコラ 184円(税込198円)

※軽減税率対象商品なので価格は消費税8%

※「チョコがけバウムクーヘン」「ショコラタルト」「ガトーショコラ」は、地域により発売日が異なる

「あふれるカカオの香り」シリーズ

開発に携わったファミリーマートの商品・マーケティング本部の三木春香氏によれば、女性を中心に早速売れ行きが好調であるという。

どの商品も現代のコンビニスイーツ市場において特に値段が高いわけではないが、大きな試みが行われている。

これまでコンビニのスイーツに使うチョコレートといえば、既存のチョコレートをブレンドしたものや、メーカーが持っているカカオ豆をブレンドしたオリジナル品を使うことが一般的であった。コンビニの価格帯を考慮すれば、既製品を合わせるのが限界である。

しかし、この「あふれるカカオの香り」シリーズには、世界のパティシエに愛されているチョコレートメーカーと協業し、カカオ豆から指定して生み出された真のオリジナルBean to Bar(ビーン・トゥー・バー)チョコレートが用いられているのだ。

ちなみに、Bean to Barとは、カカオ豆からチョコレートバーができるまでの全工程を一貫して行うチョコレートの製造スタイルである。

コンビニスイーツ革命

コンビニ業界で初めてとなる、カカオ豆から指定したオリジナルBean to Barチョコレートを監修したのが「ケンズカフェ東京」のオーナーシェフである氏家健治氏。

ケンズカフェ東京といえば、1本3000円の高級ガトーショコラの有名店であり、現在の高級ガトーショコラブームを作り上げた立役者だ。食べログでは3.98点という高得点を誇り、東京スイーツのカテゴリでトップ10に入る(2020年10月の執筆時点)。

氏家氏はマーケティングセンスや経営哲学の非凡さでも注目されており、テレビに出演したり、本を上梓したり、数多の講演をこなしたりするカリスマシェフである。

2015年からファミリーマートのスイーツを監修してきて今年で6年目。これまで、ガトーショコラはもちろん、他の焼菓子やクリスマスケーキ、アイスクリームやドリンクなど約100商品を監修してきた。

氏家氏はオリジナルBean to Barチョコレートについて次のように述べる。

「実は監修を始めた頃からオリジナルBean to Barチョコレートで商品を開発したいと考えていました。コンビニの監修メニューでは実に色々な商品が開発されていますが、本質的なところ、つまり素材についてはあまり進化していません。もっと素晴らしい食材を使って、コンビニスイーツに革命を起こしたいですね」

ファミリーマートのスイーツを何度も監修し、実績を重ねてきた。開発メンバーとのリレーションシップも深まったきたところで、次のステップへ進もうとなり、念願のオリジナルBean to Barチョコレート開発に乗り出したのだ。

オリジナルのチョコレートができるまで

オリジナルのチョコレートを開発するといっても、そんな簡単にできるものであろうか。

「ケンズカフェ東京」でチョコレートを使用していた関係で、氏家氏は世界を代表するチョコレートメーカーとつながりがあった。そこから氏家氏とチョコレートメーカー、そしてファミリーマートの三者ががっちりと手を結んで開発を進めていったのだ。

オリジナルBean to Barチョコレートの配合を始めたのは2019年11月。最高品質といわれるエクアドル産のカカオを使用することになったので、エクアドルとやりとりを繰り返した。現地とはネットミーティングを行ったが、時差があったり、英語でのやりとりによる微妙なニュアンスの違いもあったりして、苦労を要したという。

豆のパターンを指定してエクアドルで作られたチョコレートを日本まで空輸してくるので、1ヵ月くらいは要する。このペースでは開発が滞ってしまうので、あらかじめ数パターン指定しておき、1度のやりとりで多くのパターンを試せるようにした。

三木氏はこう振り返る。

「カカオの含有量が異なるものなども含めて、全部で数十パターンは試作しました。みんなでブラインドで食べて評価したのですが、そのままチョコレートで食べた時とケーキにしてから食べた時とで結果が違って、選定が難しかったですね」

オリジナルBean to Barチョコレートが完成したのは2020年2月。

氏家氏は「最初はビターな方がよいと思いましたが、結果的に優しい味になりました。鼻に抜けていくカカオの香りが素晴らしいです。これくらいのチョコレートになると、パティスリーでも使用することはあまりなく、ショコラティエ(チョコレートショップ)で使われるレベルといってよいでしょう。きっと多くの方においしいと思っていただけるはず」と太鼓判を押す。

三木氏は「通常使用しているチョコレートに比べると、3倍くらいのコストになっています」と述べるが、各商品に用いられているオリジナルBean to Barチョコレートの含有量は次の通りだ。

・濃厚ショコラエクレール

クリーム中に使用しているチョコレートは全てオリジナルBean to Barチョコレート。商品中チョコレートの約35%がオリジナルBean to Barチョコレート

・メルティショコラ

商品中チョコレートの約30%がオリジナルBean to Barチョコレート

・チョコがけバウムクーヘン

商品中チョコレートの約23%がオリジナルBean to Barチョコレート

・ショコラタルト

タルトフィリング(中の生地)にオリジナルBean to Barチョコレートを使用

・ガトーショコラ

商品中チョコレートの約30%がオリジナルBean to Barチョコレート

氏家氏は「オリジナルBean to Barチョコレートを100%使うこともできました。しかし、そうなると、値段が高くなります。『あふれるカカオの香り』シリーズの評価が高ければ、今後挑戦したいですね。今回は通常のチョコレートに最高級のチョコレートを20〜30%加え、味と価格の高いバランスを実現しています」と説明する。

スイーツに注力する理由

ファミリーマートはオリジナルBean to Barチョコレートを開発したが、スイーツに力を入れているのには理由があった。利用客のうち6割は男性であり、女性にもっと利用してもらいたいと考えていたのだ。

スイーツ購入者のうち、チルド商品では女性が約6割、焼菓子では女性が約8割を占めている。そこで、より魅力あるスイーツを開発することによって、女性客にもっと利用してもらおうとしているのだ。

チョコレートは秋に需要が伸びるので、ここで業界初となるカカオ豆から指定したオリジナルBean to Barチョコレートを使った商品『あふれるカカオの香り』を販売したのである。

また男性客の中には、本当はスイーツを食べたいのに、スイーツを購入することに抵抗がある人も多いという。そういったスイーツ好きの男性の受け皿となり、仕事帰りにビールと一緒にスイーツを気軽に購入できるようにしたいということだ。

今後の展開について尋ねたところ、三木氏は「オリジナルBean to Barチョコレートを100%使った商品を作りたいですね」と即答し、氏家氏は「オリジナルBean to Barチョコレートを用いた商品を増やしていきたいです。デニッシュやドリンクなど様々なものに使っていけたら」と力を込める。

氏家氏はこう結ぶ。

「監修した商品の評判はいつもSNSで調べています。今回開発したオリジナルBean to Barチョコレートがどのように受け入れられるか楽しみです。コンビニスイーツとして、ありえないと言われたいですね」

オリジナルBean to Barチョコレートは開発したら終わりではない。あくまでもここからが始まりだ。

そして、氏家氏が述べたように、コンビニスイーツは、カカオ豆から指定したオリジナルBean to Barチョコレートを開発するような、ありえない時代へと足を踏み入れたのかも知れない。