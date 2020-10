恋人を見つけるため、出会い系サイトなどさまざまな手段を使う人はいるだろうが、海外には、恋人を見つけるために自分を売りに出した人がいる。イギリス・ノーサンプトンシャー州に住む30歳の男性が、彼女を見つけるため、Facebookの売り買いのページに自分自身を出品したと、海外ニュースサイト『The Times Now』と『Storypick』が10 月2日までに報じた。 >>1年間駐車場に住み着いたホームレスの女性、驚きのシンデレラストーリー?「映画みたい」の声も<< ​​​報道によると、男性は10 年間彼女がいなかったという。男性は出会い系サイトを使い、長年彼女を探し続けてきたが見つからず、デートさえできなかった。彼女が見つからなかったことで、男性はFacebookの売り買いのページに自分自身を「無料」と表示して、売り出した。男性は自分の写真を複数枚、添付し、名前と年齢のほか、「友人の結婚式があるが、一人では行きたくないので、一緒に行ってくれるような彼女を探しています。出会い系サイトで彼女を見つけようとしましたが、残念ながら見つけることはできなかったので、ここで彼女を見つけたいと思います」とコメントを添えた。男性が自分を売りに出してから数日後、男性の元には主にイギリスに住む女性から多くのメッセージが届いたそうだ。『The Times Now』によると、男性はメッセージを送った中のうちの一人の女性とデートをしたが、うまくいかなかったという。男性は『Storypick』のインタビューに対し、「最初のデートはうまくいかなかったけど、多くの女性がメッセージをくれたし、まだチャンスがあると期待しているよ」と話している。このニュースが世界に広がると、ネット上では「なんて面白いアイデア! デートまで発展したのもすごい」「恥ずかしがらずにやってみることが大切。出会い系サイトでは見られない男性の大胆さを魅力に感じた女性が多かったのかも」「こんなに多くの女性からメッセージをもらえるのに、なぜ男性は出会い系サイトで恋人を見つけられなかったのか」などの声が挙がっていた。海外には、恋人を探すため、自身を売り出した人が他にもいる。イギリス・ロンドンに住む27歳の女性が、彼氏を見つけるために自身をインターネットオークションサイト「 eBay 」に出品したと、海外ニュースサイト『Mirror』が2014年10月に報じた。同記事によると、女性は今まで出会い系サイトを使って何人か彼氏を見つけてきたが、どの彼氏も悪い男性ばかりでうまくいかなかったという。いい男性に出会えなかったことで、女性は兄と相談し、自身を「eBay」で出品することにしたそうだ。女性は複数枚の写真を添付し、名前と年齢のほか、兄からのコメントを記載した。兄からのコメントには、「私の妹はとても明るくて誠実です。なのになかなかいい男性に巡り合うことができません。どうか、真剣な出会いを求めている人だけ連絡をください」などと書かれていた。価格は50ポンド(約6万8000円)に設定した。女性が出品して以降、女性の元には多くのメッセージが届いたそうだが、女性の出品がいたずらだと思い、女性をけなすような内容がメッセージに書かれていたり、女性の好みに合う男性がおらず、女性が惹かれた男性はいなかったという。その後、女性が彼氏を見つけられたかどうかは分かっていない。出会い系サイトや SNS を通じた出会いなど、多くの恋人を探すためのツールがある現代。“自分を売り出す”という方法も、恋人探しの一つの手段で、今後も利用する人がいるかもしれない。記事内の引用について「Man lists himself as 'item for sale' on Facebook after failing to find girlfriend on dating apps」(The Times Now)よりhttps://www.timesnownews.com/the-buzz/article/man-lists-himself-as-item-for-sale-on-facebook-after-failing-to-find-girlfriend-on-dating-apps/661510「Single Guy Puts Himself Up For ‘Sale’ On FB After Having No Girlfriend For 10 Years」(Storypick)よりhttps://www.storypick.com/lonely-guy-on-sale/「Unlucky in love girl for sale on eBay for £50 in bid to find Mr Right」(Mirror)よりhttps://www.mirror.co.uk/news/weird-news/unlucky-love-girl-sale-ebay-4528154