「犬の歯が!?」

よく見ると、松ぼっくりをくわえていた……。

ペットを飼っているとハプニングは付き物ですが、飼い主さんたちが心臓が止まるほど驚いたという例をご紹介します。

Pets Unintentionally Sent Their Owners Into Panic Mode

1.



「足が片方取れちゃった!?」

よく見ると折りたたまれています。



2.



「顔が巨大化!?」

大きな犬の顔クッションの下で寝ているだけでした。



3.



「血まみれ!?」

パプリカで遊んでいたそうです。



4.



「胴体がまっぷたつ!?」

右は丸太。



5.



「人骨!?」

おやつの骨を靴に突っ込んだようです。



6.



「死んでる!?」

いつもこの体勢で眠るのだとか。



7.



「足が増えた!?」

テディベアの左足でした。



8.



「流血事件!?」

ルージュでいたずら。



9.



「防犯カメラが!?」

夜中に『カメラが動きを検知した』との通知があり、確認した直後。



10.



「し、死んでる!?」

目を思いっきり開いて眠る猫ちゃんだそうです。



11.



「せ、背骨が!?」

この姿勢で、すやすやと眠るそうです。



12.



「泡を吹いてる!?」

むくり。



どれも飼い主だったら心臓に悪いものばかり……。

ペットの存在は癒しであって欲しいものですね。