2020年ノーベル経済学賞、米国人の2氏に オークション理論
【AFP＝時事】（更新、写真追加）スウェーデン王立科学アカデミー（Royal Swedish Academy of Sciences）は12日、2020年のノーベル経済学賞（Nobel Prize in Economics）を、オークション理論を研究する米国人のロバート・ウィルソン（Robert Wilson）氏とポール・ミルグロム（Paul Milgrom）氏に授与すると発表した。
同アカデミーは、両氏の「オークション理論の発展と新たなオークション形式の発明」が評価されたと説明した。
【翻訳編集】AFPBB News
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