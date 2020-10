12日、13日に欅坂46「THE LAST LIVE」を行い、翌14日から新グループ名・櫻坂46として活動をスタートする欅坂46。メンバー全27人が11日深夜にブログを更新し、ラスト2日間に懸ける思いをつづった。改名に伴い、11日に最終回を迎えたグループの冠番組『欅って、書けない?』(テレビ東京/毎週日曜25時5分/次週10月18日からは新番組スタート)の放送後25時15分から26時にかけ、新二期生から一期生まで順にブログを更新したメンバー27名。グループ結成時から5年にわたり放送された同番組への感謝や、「THE LAST LIVE」への意気込みなど、それぞれ言葉の伝え方は違えど、欅坂46としてのラスト2日間への熱い思いを「#欅坂46ありがとう」のメッセージとともにつづった。「THE LAST LIVE」は12日、13日に無観客配信ライブにて開催。“静”と“動”と言えるまったく違うセットリストで行う。18時開場(配信開始)、18時30分開演(ライブ開始)。