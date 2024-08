ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターのシルエットプリントが可愛い、ディズニーデザイン「長袖チュールドッキングワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「長袖チュールドッキングワンピース」

© Disney

価格:各3,990円(税込)

サイズ:90、100、110、120、130、140

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

軽やかなチュールスカートとのドッキングデザインのワンピース。

襟ぐりのフリル使いが華やかさをアップしてくれます!

また、ふんわりとした袖も愛らしく、刺繍風プリントもデザインのこだわり☆

さらに後ろ襟ぐりはゴム仕様なので脱ぎ着もスムーズにできます。

デザインは全部で5種類がラインナップ。

『リトル・マーメイド』アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのワンピース。

ピンクを白を基調としたガーリーなテイストが乙女心をくすぐります☆

© Disney

「アリエル」のプリントは美しいサイドシルエットで、シェルのモチーフと共に描かれています。

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのワンピース。

白×ブルーの「エルサ」らしい配色使いが素敵!

© Disney

髪を横に流した「エルサ」に、雪の結晶や星のプリントも施されています。

『アナと雪の女王』アナ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「アナ」デザインのワンピース。

パステル調のグリーンがとっても爽やか☆

さらにシルエットで表現された「アナ」のお顔の上には、ティアラのプリントも施されています。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのワンピース。

ピンク×パープルの配色使いは「ラプンツェル」のドレスとお揃い☆

© Disney

そして「ラプンツェル」のまわりや、両袖には王国のシンボル「太陽の紋章」やたくさんのお花がプリントされ、華やかな雰囲気です。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのワンピース。

ひと目で「ミニーマウス」モチーフと分かるデザインが可愛らしく、チュールスカートの下にはドット柄が◎

© Disney

それから襟ぐりの白のフリルが映え、「ミニーマウス」のネックレス風プリントもユニークで目をひきます。

それぞれ、ウエスト部分にはサテンの立体リボンが付いています。

また、ウエストにはゴムが入っているので伸縮性もあり、お着替えがしやすいのが特徴です。

© Disney

そして、チュールスカートの下にはカットソーの裏地付き!

内側が透けないのはもちろん、上品に着こなせます。

© Disney

内側には便利なお名前スペースも。

通園や通学時に重宝すること間違いなしのディズニーグッズです。

お出かけ前からテンションが上がりそう!

キャラクターのシルエットプリントが可愛い、ディズニーデザイン「長袖チュールドッキングワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

