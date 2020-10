【今週スタートの海外ドラマ】『スタトレ』『BULL』『マクガイバー』の新シーズンがスタート！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は多くの新作がスタートするだけでなく、人気シリーズ『MACGYVER/マクガイバー』、『スター・トレック:ディスカバリー』、『BULL/ブル 法廷を操る男』の新シーズンがついに日本初放送となる。お見逃しなく!

■10月14日(水)



・『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4(スーパー!ドラマTV)

シーズン3ではジャックがチームを離れたが、新キャストとして加わったデジ役のレヴィー・トラン(『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』)が、シーズン4からレギュラーに昇格。さらに、『LOST』のデズモンド・ヒューム役や、『The 100/ハンドレッド』のマーカス・ケイン役で知られるヘンリー・イアン・キュージックが今シーズンよりレギュラー出演する。

■10月15日(木)



・『LOVE LIFE』(スーパー!ドラマTV)

アナ・ケンドリック(『ピッチ・パーフェクト』)が主演と製作総指揮を務めるロマンティック・コメディ。ニューヨークで仕事に恋に奮闘するダービーの初恋から"最後の"恋に出会うまで様々な人間関係を通して、まだ知らない自分自身を少しずつ発見し成長していく。

■10月16日(金)



・『マーキュリー・セブン』(Disney+)

『SUITS/スーツ』のマイク役で知られるパトリック・J・アダムス最新作! アメリカ初の有人宇宙飛行計画に選ばれた宇宙飛行士たちの実話を描く。主人公は、米ソ冷戦の中で「マーキュリー計画」に選ばれた宇宙飛行士たち。国家の重圧に耐えながらも、仲間との絆を深め、一躍有名になっていく一方で、宇宙飛行士に求められる"ライトスタッフ(己にしかない正しい資質)"とは何かを追い求めながら、挑戦し続ける姿を描き出す。

・『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3(Netflix)

人気SFドラマシリーズの最新シーズン。NetflixのSFドラマ『The OA』バック・ウー役で知られるイアン・アレクサンダーが新キャストとして参加。正式な発表はまだされていないが、すでにシーズン4に向けて製作チームが動き出しているそうだ。

・『我らのための死』(Netflix)

『ハウス・オブ・フラワーズ』の生みの親、マノロ・カーロによるミニ・シリーズ。舞台は1950年代のスペイン。両親に説得された青年が、婚約者に会うためにメキシコから帰郷。彼は謎の男性バレエダンサー、ラザロを連れて戻り、一同が衝撃を受けるところから物語は始まる...。

・『グランド・アーミー』(Netflix)

ブルックリン最大規模の公立高校に通う5人の生徒が、混乱に満ちた現代社会で明るい未来をつかもうともがき成長していく姿を描く。

■10月17日(土)



・『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』(Huluプレミア)

ニュージーランド史上最も高額な予算を投じて作られたと言われているヒット作。トゥルーブリッジ家の主人ジョンの突然の死。その亡き夫が3人の隠し子に遺産を遺していたことが発覚。ちょっと訳あり&問題を抱える隠し子と、前妻の息子であり正当な相続人でもある破天荒な問題児がトゥルーブリッジ家をかき乱す!

・『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン4(WOWOWプライム)

前シーズン、ブルは元妻イジーとの関係をめぐってベニーと対立。さらに急展開。新シーズンでは二人が対立したことにより、TACは法廷で苦戦。そんな中、ある案件が舞い込んでくる。本シーズンでは、『ブラックリスト』のアラムでお馴染みアミール・アリソンが第1話にゲスト出演!

【海外ドラマデータベース】で視聴記録を取って、今までに費やした"視聴時間"を数字で見てみよう! あなたは何日何時間を海ドラに費やしていますか?(海外ドラマNAVI)

Photo:

『マーキュリー・セブン』

(c) 2020 NGC Network US, LLC. All rights reserved.

:『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4 CBS (c) MMXX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Photo:Mark Hill/ (c) MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン4 (C) MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『LOVE LIFE』(c)Warner Bros. Entertainment Inc.

Netflixオリジナルシリーズ『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3は10月16日(金)より独占配信。

『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』© 2016 Filthy Productions Ltd