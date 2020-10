20周年を迎えた『ギルモア・ガールズ』、ローレン・グレアムがメッセージ

2000年から7シーズンにわたって放送され、母ローレライと娘ローリーの絆を描いた『ギルモア・ガールズ』。そのNetflix復活版『ギルモア・ガールズ:イヤー・イン・ライフ』も話題になった本シリーズが、初回放送から20年を迎えた。記念すべき20周年について、ローレン・グレアムが、感謝の気持ちを述べた。米TV Lineが報じている。

Netflixが「20年前の本日『ギルモア・ガールズ』の第1話が放送されました」とTwitterに投稿したものを引用リツートしたローレンは、「この作品への皆さんの優しさと貢献のおかげで、何年も私を喜ばせてくれました。控えめに言って、とても感謝していますし、皆さんを愛しています」とメッセージを残した。

Your kindness and devotion to this show have brought me so much joy over the years. I'm so grateful, to say the least, and I love you all. xL October 5, 2020