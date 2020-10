【AFP=時事】4年前、米大統領選の行方を占う指標となる激戦州オハイオを制し、当選を果たした ドナルド・トランプ (Donald Trump)大統領。来月3日の大統領選で再選するためには、野党・民主党に失望するオハイオ州民らの支持を再び得る必要がある。有権者の構成が国全体の「縮図」となっているオハイオ州は、4年ごとの選挙で国民感情を測る上で信頼性の高い基準となっている。このため候補者らは長年にわたり、同州の支持獲得を争ってきた。トランプ氏はここ2か月でオハイオ州を2度にわたり訪問。一方、民主党候補のジョー・バイデン(Joe Biden)氏にとってオハイオは優先度が低いかもしれないが、それでも魅力的な票田であることには変わりない。バイデン氏はオハイオ州で選挙CMを打っており、先月29日には同州クリーブランド(Cleveland)でトランプ氏との第1回討論会を行った。トランプ氏は2016年、製造業の雇用を取り戻すという公約を掲げ、オハイオを含む中西部・北東部の「ラストベルト(Rust Belt、さびた地帯)」の数州を民主党から奪取。だがこの公約はおおむね実現しておらず、トランプ氏は現在オハイオ州でバイデン氏との接戦を強いられている。長年にわたり民主党を支持した末、前回の大統領選ではトランプ氏に投票した元消防隊員のジョー・ロスキー(Joe Rosky)さんは、「今の時点では、誰に投票するか分からない」と語る。同州ヤングスタウン(Youngstown)近郊のダイナーでコーヒーを飲みながらAFPの取材に応じたロスキーさんは、トランプ氏が同州の経済低迷地域を再び活性化させたと主張していることについて、「彼は裏付けのないことを主張している」と一蹴した。ブルーカラー労働者や民主党支持者が昔から多いヤングスタウンとその周辺地域では、1970年代に大規模な製鉄所の閉鎖とともに雇用喪失が始まり、現在も続いている。2016年にはヤングスタウン地域の民主党支持者から大量の票がトランプ氏に流出。オハイオ州では最終的に、トランプ氏が8ポイントの差で勝利した。■「バイデン氏が勝つとは思えない」ヤングスタウンがあるマホニング(Mahoning)郡の元民主党組織幹部デービッド・ベトラス(David Betras)さんは、民主党が前回の選挙で、メキシコや中国に仕事を奪われたオハイオ州民の「怒り」に直接向き合わなかったことが失敗だったと語る。ベトラスさんによると、バイデン氏はオハイオ州で精力的な選挙運動を展開し、経済再生計画を打ち出して有権者にアピールしてきた。だが、共和党に乗り換えた有権者の多くは今もトランプ氏を支持しており、遅きに失した可能性もある。ベトラスさんは、強固な民主党の支持基盤が持ちこたえることを期待するものの、「バイデン氏がオハイオで勝つとは思えない」と語った。米国の中心部に位置するオハイオ州は、都市・郊外・地方部が混在するユニークな地域多様性を誇り、これまで7人の大統領を輩出してきた。1960年以降、オハイオ州で勝利した候補者は全員が大統領選を制した。また、オハイオ州を制することなく当選した共和党大統領は一人もいない。同州のアクロン大学(University of Akron)レイ・C・ブリス応用政治学研究所(Ray C. Bliss Institute of Applied Politics)所長を務めるデービッド・コーエン(David Cohen)教授は、「オハイオはトランプ氏にとってきわめて重要だ」と指摘。「オハイオで負ければ、彼は終わりだ」と語った。コーエン教授もベトラスさんと同じく、2018年の中間選挙での共和党の善戦を含め、オハイオ州には右傾化の兆候が見てとれるとしている。中間選挙では民主党が全国的に大きく議席を増やしたものの、オハイオでは州当局の公職をめぐる選挙はほぼ全て共和党が勝利した。オハイオ州の世論調査ではバイデン氏がわずかにリードしているものの、コーエン教授はトランプ氏が勝利すると予想している。一方、オハイオ州の共和党支持者の一部は、積極的に反トランプ運動を展開している。元検察官・元郡政委員のフィル・ハイムリック(Phil Heimlich)さんはこれまで一貫して共和党支持者だったが、今回の選挙ではバイデン氏を支持する保守派グループ「オペレーション・グラント(Operation Grant)」を共同設立した。ハイムリックさんはAFPに対し、「われわれの目標はきわめてシンプルで、州全土の理性ある共和党員に働きかけ、党よりも国のことを優先するよう呼び掛けること」と説明。「オハイオにはまだ望みがある。勝利のために心変わりをさせる必要がある人の数はそこまで多くはない」と語った。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事