中国の桂林市から2時間ほどにあるホンヤオ族の村には、秦朝時代から続くコミュニティがあります。

女性の長髪は貴重とされ、生涯に一度しか切りません。

This is Huangluo, a village in China.



一斉に並んだ、長い髪の乙女たち。

切るのは18歳を祝うときに、生涯ただ一度だけ。それ以外はずっと伸ばし続けるのだとか。

長い髪は長寿を表し、長いほど長生きを象徴すると信じられているとのこと。

そのため、ほとんどの女性が1.5〜1.8mくらいの長さの髪を持ち、週に2回ほど米のとぎ汁で手入れを行い、それが黒髪を保つ秘訣だと言われています。

[動画を見る]

China’s Village of Real-Life Rapunzels - YouTube

ラプンツェルを思わせる女性たちの村として話題になっていました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●そこの地域の水道修理業者は大変だな。



↑アパートを買って妻と移り住んだ。数年したら排水溝が詰まった。

依頼した業者はしばらく頑張っていた、そして握りこぶしくらいの黒髪の塊を引き出した…うちの妻は中国人で、黒髪のロングヘア。

彼女は僕の顔を見て「それは私のじゃないわ!!」と叫んだ。

僕は短いブラウンヘアである。



●その村のシャンプー&コンディショナーの売り上げはどうなの?



●体と同じくらい体毛を伸ばせるって、人間って奇妙な生き物だよな。



↑人間は他の哺乳類に比べて、身体的に2つの優れた特徴がある。髪の長さと、暑いところでの狩りの粘り強さ。



●ヘアーエクステンションの大半の髪は中国が輸出している。だから彼女たちの髪も売られているのかなと思ったけど、祖母にプレゼントして彼女たちの頭飾りになるそうだ

。



●毎朝どれくらいシャワーに時間がかかるのか想像してみよう。



↑きっと毎日は洗わない。自分はお尻までの髪の毛の長さだけど、5〜7日に1度しか洗わない。その1回でシャンプー3回はして永遠にかかる。



●私が育った地域の女性もこれをする。

聖書に女性の象徴と書かれているので、髪の毛を伸ばす。おばも母親も足首まであり、健康的に伸びるように先だけ揃える。



●それは一生、髪の毛を引っ張られるハプニングがついてまわるってことでもある。



↑僕の彼女は3フィート(約90cm)くらいの長さだったが、一定の長さを超えると引っ張っても痛くないらしい。ただし異常に重いそうだ。特に濡れたときは首の痛みの原因になっていた。



●パンクファッションになって反抗したいときはどうするんだ。



↑おそらく中国では「反抗」と「死ぬ」を入れ替えないといけない。





これだけの髪にもなると、どれくらいの重さなのでしょうね。