『レジェンド・オブ・トゥモロー』あのキャスト、念願叶ってレギュラーに昇格！

米CWのDCドラマ『レジェンド・オブ・トゥモロー』にシーズン3からゲスト出演しているあのキャストが、ついに念願かなってシーズン6でレギュラーに昇格することが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。

『レジェンド・オブ・トゥモロー』は、はみ出し者のタイムトラベラー集団「レジェンド」が時空を飛び越えながら、悪と闘う姿が描かれるSFアクションシリーズ。

その最新となるシーズン6でレギュラーに昇格したのは、シーズン3の第1話「アナクロニズム」で初登場した時の管理局の役人ゲイリー・グリーン役のアダム・ツェフマンだ。これまでアダムは、ジェス・マッカラン演じるエヴァ・シャープのアシスタントとして33話にわたってゲスト出演していた。

It's a huge honor!! I'm so excited and I can't wait to bring more Gary into your eyeballs! October 2, 2020