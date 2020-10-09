¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙºÇ¿·ºî¡¢´Ø·¸¼Ô¿ô¿Í¤¬¥³¥í¥Ê´¶À÷¡¡ºÆ¤Ó»£±ÆÃæÃÇ
¡¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¡Ù¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë»£±ÆÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢»£±Æ¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ô¿Í¤Î´¶À÷¤¬È¯³Ð¤·¡¢ºÆ¤ÓÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶²Îµ¤¬¥Þ¥¹¥¯¡¡´ÆÆÄ¡õ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤ÎÅê¹Æ
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥³¥ê¥ó¡¦¥È¥ì¥Ü¥í¥¦¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢¿ô¿Í¤Î´¶À÷¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÏÁ´°÷±¢À¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤ò½å¼é¤·¡¢2½µ´Ö»£±Æ¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤½Ð±é¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¥³¥ê¥ó¡¦¥È¥ì¥Ü¥í¥¦¤È¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤ï¡½¡½¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤è¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¤È¶²Îµ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖºòÈÕ¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¡Ù¤Î´Ø·¸¼Ô¿ô¿Í¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËØí´µ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ë¡¼Á´°÷¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á»£±Æ¤òÃæÃÇ¤·¡¢ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥»¥¤¥Õ¥Æ¥£¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ò¼õ¤±¤Æº£Ç¯¤Î3·î¤ËÃæÃÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÑÈË¤Ê¥Æ¥¹¥È¼Â»Ü¤ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ç³ÖÎ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¡¢7·î¤Ë»£±Æ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÆü¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯²Æ¤Î¸ø³«Í½Äê¤ò2022Ç¯6·î10Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶²Îµ¤¬¥Þ¥¹¥¯¡¡´ÆÆÄ¡õ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤ÎÅê¹Æ
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥³¥ê¥ó¡¦¥È¥ì¥Ü¥í¥¦¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢¿ô¿Í¤Î´¶À÷¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÏÁ´°÷±¢À¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤ò½å¼é¤·¡¢2½µ´Ö»£±Æ¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤½Ð±é¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¥³¥ê¥ó¡¦¥È¥ì¥Ü¥í¥¦¤È¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤ï¡½¡½¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤è¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¤È¶²Îµ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖºòÈÕ¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¡Ù¤Î´Ø·¸¼Ô¿ô¿Í¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËØí´µ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ë¡¼Á´°÷¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á»£±Æ¤òÃæÃÇ¤·¡¢ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥»¥¤¥Õ¥Æ¥£¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ò¼õ¤±¤Æº£Ç¯¤Î3·î¤ËÃæÃÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÑÈË¤Ê¥Æ¥¹¥È¼Â»Ü¤ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ç³ÖÎ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¡¢7·î¤Ë»£±Æ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÆü¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯²Æ¤Î¸ø³«Í½Äê¤ò2022Ç¯6·î10Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£