Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¼«Á³¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿ÊìÀ¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏÃËÀ¤â½÷À¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤ÈÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤È²ñ¸«¤ËÄ©¤ó¤ÀÁð¤Ê¤®¹ä
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Î¹Åç¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¡¦¿·½É¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢Êø¤ì²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¼«¸Ê¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÆäº»¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤È¡¢¿Æ¤«¤é°¦¤òÃí¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡¦°ì²Ì¡ÊÉþÉô¼ùºé¡Ë¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¸½Âå¤Î°¦¤Î·Á¡É¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎDVD¤ò¸«¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ñÎÁ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÊý¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ì²Ì¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Êì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÆäº»¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊìÀ¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃËÀ¤â½÷À¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¿¢Êª¡¢¿Þ¹©¡£¤Ê¤Ë¤«¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢°é¤àµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤³¤ì¤¬ÊìÀ¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¼«Á³¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤±Ç²è¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÊý¡¢¥·¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÊý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÀ¤´Ö¤Î°Õ¼±¤ò³¤³°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¯¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁð¤Ê¤®¤òÈ´¤Æ¤¤·¤¿ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤È²ñ¸«¤ËÄ©¤ó¤ÀÁð¤Ê¤®¹ä
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Î¹Åç¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¡¦¿·½É¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢Êø¤ì²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¼«¸Ê¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÆäº»¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤È¡¢¿Æ¤«¤é°¦¤òÃí¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡¦°ì²Ì¡ÊÉþÉô¼ùºé¡Ë¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¸½Âå¤Î°¦¤Î·Á¡É¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎDVD¤ò¸«¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ñÎÁ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÊý¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ì²Ì¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Êì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÆäº»¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊìÀ¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃËÀ¤â½÷À¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¿¢Êª¡¢¿Þ¹©¡£¤Ê¤Ë¤«¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢°é¤àµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤³¤ì¤¬ÊìÀ¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¼«Á³¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤±Ç²è¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÊý¡¢¥·¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÊý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÀ¤´Ö¤Î°Õ¼±¤ò³¤³°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¯¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁð¤Ê¤®¤òÈ´¤Æ¤¤·¤¿ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£