トム・ホランドが主演する映画「スパイダーマン」シリーズが、少し“ストレンジ”になりそうだ。というのも、ベネディクト・カンバーバッチ演じるドクター・ストレンジがシリーズ第3作のキャストに加わることになり、ホランド扮するスパイダーマンのメンター的な役割を果たすと報じられているからだ。

The Hollywood Reporterによると、最高の魔術師がトム・ホランドが主演する「スパイダーマン」シリーズ第3作にメンターの役割で参加すると報じており、第1作でロバート・ダウニー・Jrが演じたアイアンマン、そして第2作でサミュエル・L・ジャクソンが扮したニック・フューリーが果たした役割に似た存在になるという。

以前にドクター・ストレンジとスパイダーマンは、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』で関わり合いを持ち、2人の間にはコメディ的なケミストリーがあった。そこに師弟関係が加わることで何が生まれるのか、楽しみである。

第3作にジェイミー・フォックスが、ヴィランのエレクトロとしてカムバックするという驚きのキャスティングが明かされた。フォックスは、アンドリュー・ガーフィールドがピーター・パーカーとして主演した、2014年公開の『アメイジング・スパイダーマン2』で同役を演じたが、今回のエレクトロは以前の外観とは明らかに違って見える。もしかしたら、ドクター・ストレンジは2つの世界を結びつける役目を果たすのだろうか?

フォックスのエレクトロとしての復帰は、スパイダーマンのユニバースが衝突してクロスオーバーする、“スパイダー・バース”のストーリーラインをマーベルが構築しようとしているのではないかとの憶測を掻き立てている。「スパイダーマン」に登場する複数のキャラクターが集結した、アニメ映画『スパイダーマン:スパイダーバース』を思い出してみてほしい。マルチバースを行き来するドクター・ストレンジの能力は、この世界を設定するために非常に都合良く思えるからだ。

カンバーバッチは、サム・ライミが監督を務める『ドクター・ストレンジ』の続編『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』に続いて主演する予定で、ライミは第1作のスコット・デリクソンを引き継いでメガホンを取る。

ホランドが主演する「スパイダーマン」第3作には、『スパイダーマン:ホームカミング』と『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』のジョン・ワッツが監督として続投。第3作と『ドクター・ストレンジ』の続編は、年内に撮影が開始される予定だ。