ÃÓÂÞË½Áö¡¢89ºÐÈÓÄÍÈï¹ð¤ÎÌµºá¼çÄ¥¤ËÈÖÁÈÂç·ãÅÜ¡ªµÈ±Ê¤ß¤Á»Ò¡Ö¹âµé´±Î½¤Îñá¤ê¡×¶ÌÀîÅ°¡Ö´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¤Ê¤¤´±Î½¿ÍÀ¸¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×Ä¹Åè°ìÌÐ¡Ö¤´°äÂ²¤ÎÌµÇ°¤ò»×¤¦¤È...¡×
ºòÇ¯¡Ê2019Ç¯¡Ë4·î¡¢Åìµþ¡¦ÅìÃÓÂÞ¤ÇÊìÌ¼¤ò¤Ò¤»¦¤·¤¿¡ÖÃÓÂÞË½Áö¡×¤Ç¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¹©¶Èµ»½Ñ±¡¸µ±¡Ä¹¤ÎÈÓÄÍ¹¬»°Èï¹ð¡Ê89¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬¡¢¤¤Î¤¦8Æü¡Ê2020Ç¯10·î¡Ë¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤Ï¼Ö¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤À¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸µ¹âµé´±Î½¤Îñá¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÈÓÄÍÈï¹ð¤Ï¼Ö¥¤¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆþÄî¤·¡¢ËÁÆ¬¤Ç°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºá¾õÇ§ÈÝ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î°Û¾ï¤¬È¯À¸¤·¤ÆË½Áö¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢Ë½Áö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¹â»³ÊÛ¸î»Î¡Ö89ºÐ¤È¤¤¤¦¹âÎð¤ò¹ÍÎ¸¤·¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÉÕ¤¤½¤¦¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯¤´¤È¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ÖºÜ¼°¸Î¾ã¿ÇÃÇÁõÃÖ¤Ë¸Î¾ãµÏ¿¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥Ç¡¼¥¿¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸åÂ³¼Ö¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥é¥ó¥×¤ÏÅÀ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤òº¬µò¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤È¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ò´Ö°ã¤Ã¤ÆÆ§¤ßÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëË½Áö¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤ËÈæ¤Ù¡¢ÈÓÄÍÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤ËË³¤·¤¤¡£µÈ±Ê¤ß¤Á»Ò¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë¤Ï¤³¤¦ÈéÆù¤Ã¤¿¡£¡Ö¹âµé´±Î½¤µ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤º¤Ã¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤´¹âÎð¤ÇËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë²á¼º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¤¨¡×
¶ÌÀîÅ°¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ë¡ÖÌµÉµÀ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢´±Î½¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡¢´Ö°ã¤¨¤òÇ§¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡×
Ä¹Åè°ìÌÐ¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡Ö¡ÊÍºá¤Ç¡Ë¤´°äÂ²¤Î»×¤¤¤ÏÀ²¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤´°äÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¤Ê¡×
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¾Ü¤·¤¤¹â»³½ÓµÈÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼Â·º¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢89ºÐ¤È¤¤¤¦¹âÎð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÉÕ¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²ó¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸åÂ³¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£