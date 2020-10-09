¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡ÙÆæ¤ò²ò¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬¡ª ËÜÊÔ¡ÈºÇ½ÅÍ×¥·¡¼¥ó¡É±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤è¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤¿¡ÈºÇ½ÅÍ×¥·¡¼¥ó¡É¤ò¼ý¤á¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆÍÁ³¡¢⼈ÎàÌÇË´¤òµß¤¦Í£⼀¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ÔTENET¡Ê¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ë¡Õ¤ÎÆæ¤ò¤Ò¤â¤È¤¯Ç¤Ì³¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ç⼈¸ø¡¦Ì¾¤â¤Ê¤ÃË¤¬¡¢Á´⼈Îà¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤Î¥ë¡¼¥ë¤«¤éÃ¦½Ð¤·¡¢Âè»°¼¡À¤³¦⼤Àï¤òÄ¶¤¨¤ë´íµ¡¤Ë⽴¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£9⽉18⽇¤ËÁ´¹ñ488¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉõÀÚ¤é¤ì¡¢¸ø³«3½µ⽬¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÀª¤¤¤Ï⽌¤Þ¤é¤º¡¢¹ñÆâ½µËö¶½⾏¼ý⼊¤Ï3½µÏ¢Â³1°Ì¤òÃ£À®¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï100Ëü⼈¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢⼤Àª¤Îºá¤Î¤Ê¤¤⼈¡¹¤¬ÇúÇË¥Æ¥í¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤òÁË⽌¤¹¤Ù¤¯¡¢ÇúÃÆ¤ò½èÍý¤¹¤ëÌ¾¤â¤Ê¤ÃË¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¤Ë½Æ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È»þ´Ö¤òµÕ⾏¤¹¤ëÃÆ´Ý¡É¤À¤Ã¤¿¡£µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃË¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¡¢5±ß⽟¤Î¤è¤¦¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤¿¹Å²ß¤ÎÉÕ¤¤¤¿⾚¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¡£¤³¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÃ¯¤â¤¬¶Ã¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸µÍè¡¢Ä¶ÈëÌ©¼çµÁ¤Î¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¸ø³«Á°¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÊÔ¤Î⼀Éô¤·¤«Í½¹ð±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²áµî⼀ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢⽇ËÜ¤Ç¤ÎÄ¶⼤¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ë½é²ò¶Ø¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¹10⽉10⽇¡Ö¥Æ¥Í¥Ã¥È¤Î⽇¡×¤«¤é¤Ï¡¢·à¾ì¤Ø¡È½ç⾏¥Á¡¼¥à¡É¡õ¡ÈµÕ⾏¥Á¡¼¥à¡ÉÉ¬¿Ü¤ÎÀèÃå¿ôÎÌ¸ÂÄê⼊¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Ú¥Æ¥Í¤ë¥«¡¼¥É¡Û¤Î·à¾ìÇÛÉÛ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£Ì¾¤â¤Ê¤ÃË¤ÎÇ÷¿¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡¢·ã¤·¤¤ÇúÈ¯¤ÎÃæ¡¢±Ô¤¤É½¾ð¤ò⾒¤»¤ë¥Ë¡¼¥ë¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡Ë¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¥»¥¤¥¿¡¼¡Ê¥±¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ê¡¼¡Ë¤ä½Æ¤ò¹½¤¨¤ë¥¥ã¥Ã¥È¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥¡Ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶ÛÇ÷¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë12¼ïÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆÍÁ³¡¢⼈ÎàÌÇË´¤òµß¤¦Í£⼀¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ÔTENET¡Ê¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ë¡Õ¤ÎÆæ¤ò¤Ò¤â¤È¤¯Ç¤Ì³¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ç⼈¸ø¡¦Ì¾¤â¤Ê¤ÃË¤¬¡¢Á´⼈Îà¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤Î¥ë¡¼¥ë¤«¤éÃ¦½Ð¤·¡¢Âè»°¼¡À¤³¦⼤Àï¤òÄ¶¤¨¤ë´íµ¡¤Ë⽴¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£9⽉18⽇¤ËÁ´¹ñ488¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉõÀÚ¤é¤ì¡¢¸ø³«3½µ⽬¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÀª¤¤¤Ï⽌¤Þ¤é¤º¡¢¹ñÆâ½µËö¶½⾏¼ý⼊¤Ï3½µÏ¢Â³1°Ì¤òÃ£À®¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï100Ëü⼈¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢⼤Àª¤Îºá¤Î¤Ê¤¤⼈¡¹¤¬ÇúÇË¥Æ¥í¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤òÁË⽌¤¹¤Ù¤¯¡¢ÇúÃÆ¤ò½èÍý¤¹¤ëÌ¾¤â¤Ê¤ÃË¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¤Ë½Æ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È»þ´Ö¤òµÕ⾏¤¹¤ëÃÆ´Ý¡É¤À¤Ã¤¿¡£µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃË¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¡¢5±ß⽟¤Î¤è¤¦¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤¿¹Å²ß¤ÎÉÕ¤¤¤¿⾚¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¡£¤³¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÃ¯¤â¤¬¶Ã¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸µÍè¡¢Ä¶ÈëÌ©¼çµÁ¤Î¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¸ø³«Á°¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÊÔ¤Î⼀Éô¤·¤«Í½¹ð±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²áµî⼀ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢⽇ËÜ¤Ç¤ÎÄ¶⼤¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ë½é²ò¶Ø¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¹10⽉10⽇¡Ö¥Æ¥Í¥Ã¥È¤Î⽇¡×¤«¤é¤Ï¡¢·à¾ì¤Ø¡È½ç⾏¥Á¡¼¥à¡É¡õ¡ÈµÕ⾏¥Á¡¼¥à¡ÉÉ¬¿Ü¤ÎÀèÃå¿ôÎÌ¸ÂÄê⼊¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Ú¥Æ¥Í¤ë¥«¡¼¥É¡Û¤Î·à¾ìÇÛÉÛ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£Ì¾¤â¤Ê¤ÃË¤ÎÇ÷¿¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡¢·ã¤·¤¤ÇúÈ¯¤ÎÃæ¡¢±Ô¤¤É½¾ð¤ò⾒¤»¤ë¥Ë¡¼¥ë¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡Ë¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¥»¥¤¥¿¡¼¡Ê¥±¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ê¡¼¡Ë¤ä½Æ¤ò¹½¤¨¤ë¥¥ã¥Ã¥È¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥¡Ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶ÛÇ÷¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë12¼ïÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£