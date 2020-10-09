¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ºî¤ê¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÃË¤¬Áý²ÃÃæ¡£¡Ö²È¤´¤â¤êÃæ¤Ë¡È¼Â¸³¡É´¶³Ð¤Ç¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ºî¤ê¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÃË¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Instagram¤Ç¤Ï¡Ö#¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¡×¤ÎÅê¹Æ¤¬70Ëü·ï°Ê¾å¡¢¡Ö#¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ºî¤ê¡×¤¬1.5Ëü·ï°Ê¾å¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤é¤·¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼º£¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ê¤Î¤«¡£²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÃË¤¿¤Á¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Î´Ø·¸¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ËË°¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡ÖºÇ½é¤ÏºòÇ¯Åß¤Ëkindle¥»¡¼¥ë¤Ç¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿ËÜ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¹âÅÄÍºÆó¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¦´ûº§¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£·è¤·¤ÆÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Ë¤âË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ï¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢ºî¤êÃÖ¤¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶ñºà¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹âÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥Í¥Ñ¡¼¥ëÎÁÍý¤Ç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¶ñºà¤Î¥Ò¥è¥³Æ¦¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ë»È¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö´¥Áç¥Ò¥è¥³Æ¦¤ÏÇã¤¤ÃÖ¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£ÎäÅà¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤ÏÂ¾¤ÎÎÁÍý¤ÈÈæ¤Ù¡¢¸¥Î©¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎÁÍý¤ÎÃÎ¼±¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ÎYouTubeÆ°²è¤ò¸«¤Æ
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ÌîºÚ¤ÎÁÇ¾Æ¤Åº¤¨¡£Ì£¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤±¤É¡Ä¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È±Ç¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Çºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¤ÈTwitter¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¾ÐÂÀÏº¡ÊÇÏ¤È¥µ¥¦¥Ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê@kinghalo1983¡Ë¡£
¡¡ÎÁÍý¼«ÂÎ¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤Î»þ¤ËYouTube¤ÎÎÁÍýÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¿¤Þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤â¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Çã·Æ£³¨Íý¤µ¤ó¤ÎÎÁÍýÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¾ÐÂÀÏº¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ã·Æ£³¨Íý¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ç¡ÖSPICY CURRY Ï¥àÝ¡Ê¤í¤«¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Å¹¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Î¡È½÷¿À¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷À¤À¡£Èà½÷¤ÎÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¾ÐÂÀÏº¡ÊÇÏ¤È¥µ¥¦¥Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤ä¥¯¥ß¥ó¥·¡¼¥É¡¢¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¡¢¥«¥ë¥À¥â¥ó¡¢¥¯¥í¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¹ØÆþ¡£
¡ÖÂ·¤¨¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¤³¤Î5¼ïÎà¤Ç¤¹¤Í¡£»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·Á¯¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤â¤Ã¤ÈÂ·¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡³°½Ð¼«½ÍÃæ¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Î½¼¼Â¤Î¤¿¤á
¡¡¥³¥í¥Ê¤ËÈ¼¤¦³°½Ð¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÍÅÄ¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¦ÆÈ¿È¡¦²¾Ì¾¡Ë¤À¡£
¡Ö»Å»ö¤ä°û¤ß¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤µ¤¨¤â¤·¤Å¤é¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ì¤Ç¤¤¿¤Î¤¬À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î¹ØÆþ¡£¤â¤È¤â¤ÈÎÁÍý¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¿ôÆü¤Ë1²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼«¿æ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤¬°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Â·¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÁáÂ®¥Í¥Ã¥È¤ò»²¹Í¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¥¯¥ß¥ó¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤òÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÊ¬ÎÌ¤Çº®¤¼¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¤Û¤«¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤âÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¤äµíÆý¤òÂ¤·¤¿¤ê¤ÈËè²ó¡È¼Â¸³¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤¼º£¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ê¤Î¤«¡£²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÃË¤¿¤Á¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Î´Ø·¸¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ËË°¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡ÖºÇ½é¤ÏºòÇ¯Åß¤Ëkindle¥»¡¼¥ë¤Ç¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿ËÜ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¹âÅÄÍºÆó¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¦´ûº§¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£·è¤·¤ÆÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Ë¤âË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ï¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢ºî¤êÃÖ¤¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶ñºà¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹âÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥Í¥Ñ¡¼¥ëÎÁÍý¤Ç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¶ñºà¤Î¥Ò¥è¥³Æ¦¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ë»È¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö´¥Áç¥Ò¥è¥³Æ¦¤ÏÇã¤¤ÃÖ¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£ÎäÅà¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤ÏÂ¾¤ÎÎÁÍý¤ÈÈæ¤Ù¡¢¸¥Î©¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎÁÍý¤ÎÃÎ¼±¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ÎYouTubeÆ°²è¤ò¸«¤Æ
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ÌîºÚ¤ÎÁÇ¾Æ¤Åº¤¨¡£Ì£¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤±¤É¡Ä¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È±Ç¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Çºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¤ÈTwitter¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¾ÐÂÀÏº¡ÊÇÏ¤È¥µ¥¦¥Ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê@kinghalo1983¡Ë¡£
¡¡ÎÁÍý¼«ÂÎ¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤Î»þ¤ËYouTube¤ÎÎÁÍýÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¿¤Þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤â¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Çã·Æ£³¨Íý¤µ¤ó¤ÎÎÁÍýÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¾ÐÂÀÏº¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ã·Æ£³¨Íý¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ç¡ÖSPICY CURRY Ï¥àÝ¡Ê¤í¤«¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Å¹¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Î¡È½÷¿À¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷À¤À¡£Èà½÷¤ÎÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¾ÐÂÀÏº¡ÊÇÏ¤È¥µ¥¦¥Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤ä¥¯¥ß¥ó¥·¡¼¥É¡¢¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¡¢¥«¥ë¥À¥â¥ó¡¢¥¯¥í¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¹ØÆþ¡£
¡ÖÂ·¤¨¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¤³¤Î5¼ïÎà¤Ç¤¹¤Í¡£»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·Á¯¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤â¤Ã¤ÈÂ·¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡³°½Ð¼«½ÍÃæ¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Î½¼¼Â¤Î¤¿¤á
¡¡¥³¥í¥Ê¤ËÈ¼¤¦³°½Ð¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÍÅÄ¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¦ÆÈ¿È¡¦²¾Ì¾¡Ë¤À¡£
¡Ö»Å»ö¤ä°û¤ß¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤µ¤¨¤â¤·¤Å¤é¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ì¤Ç¤¤¿¤Î¤¬À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î¹ØÆþ¡£¤â¤È¤â¤ÈÎÁÍý¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¿ôÆü¤Ë1²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼«¿æ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤¬°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Â·¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÁáÂ®¥Í¥Ã¥È¤ò»²¹Í¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¥¯¥ß¥ó¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤òÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÊ¬ÎÌ¤Çº®¤¼¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¤Û¤«¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤âÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¤äµíÆý¤òÂ¤·¤¿¤ê¤ÈËè²ó¡È¼Â¸³¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×