¶¹¤¤½ñºØ¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡ª ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¼«Í³¤Ê¥Ç¥¹¥¯
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾å¼Á¤Ê½ñºØ¤¬¤Û¤·¤¤¡ª
¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤äWebÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÊÂÐÌÌ¤¬¡È¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡É¤È¤·¤Æ°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£»Å»ö¾å¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤»¤è¡¢¥²¡¼¥à¤ä²»³Ú¤òÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êºî¶È¤Ç¤¤ë¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤¬Íß¤·¤¤¡ª ¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶È³¦¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¤¤¿ÌÚÀ½²È¶ñÄ´¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥³¥ó¥Ý¡£¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¾å¼Á¤ÊÌµ¹¤ºà¤ò»È¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«……¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¿¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥ë¤Î¥·¥ê¡¼¥º²È¶ñ¡ÖKAKTAS¡Ê¥«¥¯¥¿¥¹¡Ë¡×¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤â½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½
¤³¤ÎKAKTAS¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÄÉ²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÉý¡¦±ü¹Ô¤¡¦¹â¤µ¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¸å¡¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥¢¥É¥ª¥ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¥·¥§¥ë¥Õ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¹¥¯¤ò¹½À®¤·¤¿¤ê¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï2¿Í¤Ê¤¤¤·4¿Í¤Ç»È¤¨¤ëÂç·¿¥Ç¥¹¥¯¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢KAKTAS DESK¡ÊW800¡ßH720¡ßD400mm¤Ç¡ï64,000¡¿ÀÇÊÌ¡Á¡Ë¤ÈKAKTAS SHELF¡ÊW800¡ßH720¡ßD400mm¤Ç¡ï80,000¡¿ÀÇÊÌ¡Á¡Ë¤Î2¼ïÎà¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉý¤äÃªÈÄ¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤äÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ÐÎÉ¤¤¡£
100Ç¯¸å¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯²È¶ñ¤òÌÜ»Ø¤¹
È¯Çä¸µ¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥ë¡£º§ÎéÃ½¿Ú¤ÎÀ½Â¤¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿²¬»³¤Î¥¢¥«¥»ÌÚ¹©¤¬¡¢¥ª¥¤¥ë»Å¾å¤²¤ÎÌµ¹¤¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë²È¶ñ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¡£´ðËÜÅª¤ËÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¼«¼Ò¹©Ë¼¤Ç²Ã¹©¤«¤éºÊñ¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥³¥Á¥é
¡Ö100Ç¯¸å¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡×Æ±¼Ò¤ÎKAKTAS¤Ç¥ê¥â¡¼¥È´Ä¶¤ò²÷Å¬¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤è¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§fy7d¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê¡ª ¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤äWebÇÛ¿®¤ÎÄêÈÖ¤¬¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¸ÂÄê»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì
Çö·¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¦¤¹¡Á¤¤²»¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡ª ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥µ¥¦¥ó¥É
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Î³×Ì¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬Æ±°ì»±²¼¤Ë¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥«¥ë¥À¥ó¡õ¿¹±Ñ·Ã
¥¤¥¿¥ê¥¢¹âµé¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëLED¥é¥ó¥×¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä