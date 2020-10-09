¡ØSUITS/¥¹¡¼¥Ä¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÉ¬¸«¤ÎNG¥·¡¼¥ó¤¬ÅþÃå¡ª
ËÜÆü¡¢DVD-BOX¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡ØSUITS/¥¹¡¼¥Ä¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡£2011Ç¯6·î23Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«NBC»±²¼¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¶ÉUSA¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢½é²ó»ëÄ°¼Ô¿ô460Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢´ÇÈÄ¥É¥é¥Þ¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËëÊÄ¤¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎDVD-BOX¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ±ÇÁü¤è¤êNG¥·¡¼¥ó¤Î°ìÉô¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó9¤Ï·àÅª¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿Á°¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª²ó¤Î±Æ¶Á¤ò¿§Ç»¤¯¼õ¤±¤¿·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÇ½ª¾Ï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó7¤ò¤â¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¤Î¸µÁêËÀ¥Þ¥¤¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤«¤Ë¤â²áµî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²û¤«¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
ÅþÃå¤·¤¿±ÇÁü¤ÎËÁÆ¬¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò±é¤¸¤ë¥Ç¥å¥ì¡¦¥Ò¥ë¤È¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¤ÎÀìÂ°Èë½ñ¥É¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¥µ¥é¡¦¥é¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶á¤Å¤¤¹¤®¤¿¥Ç¥å¥ì¤Ë¶Ã¤¡Ö¶á¤¹¤®¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥µ¥é¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¤Ë¤â¥¥¹¤ò¤·¤½¤¦¤Êµ÷Î¥¤Þ¤Ç´é¤ò¶á¤Å¤±¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¥µ¥é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¤¬ÅÜ¤ë¤¾¡×¤È¤Î°ì¸À¤ËÂçÇú¾Ð¡ª¡¡¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼Ìò¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥È¤ÏNG¤ò½Ð¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë²¥¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡¢NG¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢´é·Ý¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤ÎÉ½¾ð¤ÎË¤«¤µ¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ØSUITS¡¿¥¹¡¼¥Ä¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ã¥»¥ë¡ä
DVD-BOX¡Ê6,000±ß¡ÜÀÇ¡Ë...10·î9Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¡ã¥ì¥ó¥¿¥ë¡ä
DVD Vol.1¡Á5...10·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï
È¯Çä¸µ¡¦ÈÎÇä¸µ¡§NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡ØSUITS¡¿¥¹¡¼¥Ä¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó
© 2019 Open 4 Business Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.