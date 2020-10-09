ÂôÅÄ¸¦Æó¡ß¿ûÅÄ¾Úö¡Ö¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡×¡¡±Ç²è¤ò°¦¤·Â³¤±¤¿ÃË¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼Ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ÂôÅÄ¸¦Æó¤È¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²è¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¼ç¿Í¸ø¡¦¥´¥¦¤ò±é¤¸¤¿ÂôÅÄ¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦½Ê»ÒÌò¤ÎµÜËÜ¿®»Ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ã¤Æü¤Î»Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¿ûÅÄ¤È±ÊÌî²ê°ê¤¬Ã¸¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Æú¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÃÝ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¾¾ÃÝ¥¥Í¥Þ¹çÌ¾¼Ò¤ÎÀßÎ©¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿³÷ÅÄ»£±Æ½ê¤Î³«½ê¤ò·Þ¤¨¤¿1920Ç¯¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ÃÝ±Ç²è¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¿Íµ¤¾®Àâ²È¡¦¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë´©¡Ë¤ò±Ç²è²½¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾¸å¤Î3·î²¼½Ü¡¢¼ç±é¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤¬ÀÂµî¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ë»£±ÆÃæÃÇ¡¢±Ç²è´Û¤ÎµÙ´Û¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤ÀÂôÅÄ¤ò·Þ¤¨¡¢»£±Æ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌµÎà¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ç¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Î¥´¥¦¤Ï¡¢ºÊ¡¦½Ê»Ò¤ÈÌ¼¡¦Êâ¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¤¿¥À¥á¿ÆÉã¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤À¤±°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡×¡½¡½¡£»þ¤Ï¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢¼ã¤Æü¤Î¥´¥¦¤Ï½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»£±Æ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¿©Æ²¤ÎÌ¼¡¦½Ê»Ò¤ËÎø¤ò¤·¡¢±Ç¼Ìµ»»Õ¡¦¥Æ¥é¥·¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ´¤ò¸ì¤é¤¤¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¥¦¤Ï½é´ÆÆÄºî¡Ö¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Î»£±Æ½éÆü¤ËÅ¾Íî»ö¸Î¤ÇÂç²ø²æ¤ò¤·¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤«¤éÈ¾À¤µª¤¬·Ð¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢¡Ö¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤ÎµÓËÜ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÀ¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥´¥¦¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î±¿Ì¿¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃ©¤Ã¤¿¡È¶äËë¤ÎÎ¹Ï©¡É¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥´¥¦¡ÊÂôÅÄ¡Ë¤Î²º¤ä¤«¤Ç¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò³è¼Ì¡£ÂÐ¤¹¤ë²áµî¤Î¥´¥¦¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤Î´ãº¹¤·¤ÏÇ®¤¯¡¢¥«¥Á¥ó¥³¤òÊÒ¼ê¤Ë±Ç²èÀ©ºî¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¤ò¤«¤¨¤ê¤ß¤Ê¤¤É×¤Ë¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤À¤«¤ó¤À¤È¥´¥¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿½Ê»Ò¡ÊµÜËÜ¡Ë¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¯°¦¾ð¤Ë°î¤ì¤¿¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¼ã¤Æü¤Î½Ê»Ò¡Ê±ÊÌî¡Ë¤Ï±Ç²èÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥´¥¦¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÃ¸¤¤Îø¤ÎÉ÷¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÌ¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê´¶¸÷¤ÈÇØ·Ê¤À¡£´¶¸÷¤È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¤ÎÊª¼Á¤¬¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¿±þ¤·¡¢²½³ØÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Îµ²±¤ÎÃÇÊÒ¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¸¤¤¸÷¤¬º¹¤·¤³¤ß¡¢¥´¥¦¤È½Ê»Ò¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤ë»×¤¤¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ï¡¢21Ç¯¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£