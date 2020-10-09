¥Ñ¥º¥ë»¨»ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ë·ü¾ÞÉÊÁ÷¤é¤º¡¡16Ç¯6·î¤«¤é¡¡Ì¤È¯Á÷3600¿ÍÊ¬Ä¶¤«
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î½ÐÈÇ¼Ò¡Ö¿¸Í·¼Ë¡×¤¬2016Ç¯°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡Ö¤Æ¤ó¤Ä¤Ê¤®¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Ê¤É6¼ï¤Î¥Ñ¥º¥ë»¨»ï¤Ç·ü¾ÞÉÊ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ËèÆü¿·Ê¹¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿Æ±¼Ò¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÊHP¡Ë¾å¤ÇÌäÂê¤ò¸øÉ½¤·¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£Ì¤È¯Á÷¤Î·ü¾ÞÉÊ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3600¿ÍÊ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿¸Í·¼Ë¤Ï½ç¼¡È¯Á÷¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡ã¥³¥í¥Ê´ØÏ¢¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá600·ï¡¡¡Ö¥Þ¥¹¥¯ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬º¾µ½¡ä
¡¡¥Ñ¥º¥ë»¨»ï¤Ï¥Ñ¥º¥ë¤ä¥¯¥¤¥º¡¢´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ÎÌäÂê¤ò·ÇºÜ¤·¡¢·ü¾ÞÉÊ¤ò½Ð¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£»¨»ï¤òÇã¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤¿ÌäÂê¤ÎÀµ²ò¼Ô¤é¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÅöÁª¼Ô¤Ë·ü¾ÞÉÊ¤¬Á÷¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¡Ö¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿Íµ¤¥²¡¼¥àµ¡¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¸½¶â¡¢¥®¥Õ¥È·ô¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ü¾ÞÉÊ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ¨´©¡¦·î´©¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥º¥ë»¨»ï6¼ï47ºý¤È¡¢Ê£¿ô¤Î»¨»ï¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿10¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£»¨»ï¤Ï16Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¥Õ¥ì¥ó¥ºVol.6¡×¤«¤é¡¢º£Ç¯6·îÈ¯Çä¤Î¡ÖÆñÌä¥Ê¥ó¥×¥ì¥Õ¥ì¥ó¥ºVol.14¡×¤Þ¤Ç¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï17Ç¯7·î¡Á20Ç¯2·î¤¬±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¸Í·¼Ë¤ÏÌ¤È¯Á÷¤Î·ü¾ÞÉÊ¤¬²¿¿ÍÊ¬¤ËµÚ¤Ö¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËèÆü¿·Ê¹¤¬³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ê17ºý¤È·×7¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅöÁª¼Ô¿ô¤ò¹ç·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢3629¿ÍÊ¬¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¤³¤Î¿Í¿ô¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡³Æ»ï¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë·ü¾ÞÉÊ¤òÁ÷¤ë¤«¤Î»þ´ü¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿¸Í·¼Ë¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ïº£Ç¯1·î¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡Ö½ç¼¡ÃêÁª¤Î¸å¡¢È¯Á÷¤Þ¤ÇºÇÂç¤Ç3¡Á6¥«·î¤Û¤É¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤È¯Á÷¤Ï16Ç¯È¯Çä¤Î»¨»ï¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃêÁª¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ä¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿¸Í·¼Ë¤ÏHP¤ÇÌ¤È¯Á÷¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö³°Éô°ÑÂ÷Àè¤È¤Î´Ö¤ÇÈ¯Á÷¶ÈÌ³¤ÎÃ´ÅöÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤Ëóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÔ½¸ºî¶È¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£²Æ¼«¼çÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼ÒÆâ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ä´ºº¤Ë¤è¤êÈ¯³Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÆü¿·Ê¹¤¬º£·î6Æü¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢7ÆüÉÕ¤ÇHP¤Ë¸«²ò¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤º¡¢8Æü¸á¸å7»þ¸½ºß¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤¬¡ÖÇ§¼±¤Ëóòó÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿³°Éô°ÑÂ÷Àè¤È¤µ¤ì¤ëÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ü¾ÞÉÊ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¡Ö¥¢¥¤¥¢¡×¤¬·î´©»ï¤Ê¤É8»ï¤Ç·×1Ëü2000¿ÍÍ¾¤Ë·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤ÈµºÜ¤·¤Ê¤¬¤é6300¿ÍÍ¾¤Ë¤·¤«ÅöÁª¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢15Ç¯12·î¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤«¤é·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿¡ÊÍÍø¸íÇ§¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú°æÀîÎÊÂÀÏº¡Û