10月からスタートした新アニメ『 ひぐらしのなく頃に 』の第2話が8日に放送され、正式タイトルが『ひぐらしのなく頃に業』であることが明らかになった。「鬼騙し編」というサブタイトルも発表され、SNSでは過去作と異なる“新作ルート”を期待する声が相次いでいる。『ひぐらしのなく頃に』は同人サークル『07th Expansion』が2002年から発表したコンピュータゲーム作品が原作。昭和50年代後半の架空の村落「雛見沢村」を舞台に、村の習わしである「綿流し」にまつわる連続怪死や失踪事件の真相に少年少女たちが迫るミステリー。2006年にはTVアニメ第1期、07年には第2期にあたる『ひぐらしのなく頃に解』が放送され、大きな話題に。そのほかOVAなども展開されてきたが、今回の新シリーズが過去作のリメイクなのか、新作なのかは明言されていない。正式タイトルがついに明かされ、本編もすでに過去シリーズと異なる展開を予見させる内容となっており、SNSでは「えっ? ひぐらしのなく頃に『業』ってことは完全新作!?」「マジでリメイクじゃないやん。予想が全然つかん」「リメイクというより内容的に新作っぽい。見ていてよかった」と新たなエピソード展開を期待する声が多く寄せられている。第2話放送後にPV第3弾が公開され、こちらのタイトルも『ひぐらしのなく頃に業』となっている。また、主題歌情報も解禁され、オープニングが亜咲花の「I believe what you said」、エンディングが彩音の「神様のシンドローム」に決定した。