²ÃÆ£»á¤ÎÏÀÅÀ¤º¤é¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÏÀË¡¡×¡¡¾åÀ¾¡¦Ë¡À¯Âç¶µ¼ø¤¬ÈãÈ½¡¡Ç¤Ì¿ÌäÂê½ä¤ê
¡¡³ÕÎ½¤ä´±Î½¤¬¹ñ²ñ¼Áµ¿¤Ê¤É¤ÇÏÀÅÀ¤ò¤º¤é¤·¤¿ÅúÊÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¤´ÈÓÏÀË¡¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿Ë¡À¯Âç¤Î¾åÀ¾½¼»Ò¶µ¼ø¤Ï8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¤Î²ñ°÷¸õÊä6¿Í¤¬¿äÁ¦ÄÌ¤ê¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤ë²ÃÆ£¾¡¿®´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÀâÌÀ¤ò¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óºî¤ê¡×¤ËÎã¤¨¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡ã¡ÖÈó¾ð¤ÊÀ¯³¦¤Î¹õËë¡×¡ä³¤³°¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿³Ø½Ñ²ñµÄÌäÂê
¡¡¾åÀ¾»á¤Ï¡Ö¡Ø¥¨¥Ó¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¶Ì»Ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡ØÆ±¤¸¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤Èµ¤·¤¿¡£1983Ç¯¤Î¡Ö¡ÊÇ¤Ì¿¡Ë¹Ô°Ù¤Ï·Á¼°Åª¡×¤È¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤È¡¢2018Ç¯¤ÎÀ¯ÉÜÊ¸½ñ¤Î¡Ö¿äÁ¦ÄÌ¤êÇ¤Ì¿¤¹¤Ù¤µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤Ë´Ø¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬·ûË¡¤òº¬µò¤Ë¡ÖÆ±¤¸¹Í¤¨Êý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê²ÃÆ£»á¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Î´¶ÁÛ¤òµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌä¤ï¤ì¤¿²ÃÆ£»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÎã¤¨¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀâÌÀ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤½¤Î¸å¤Î¼Áµ¿¤Ç¤â¡Ö¡Ê²ñ°÷¸õÊä¤ò¡Ë½ü³°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²óÇ¤Ì¿¤·¤¿Êý¤òÇ¤Ì¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ç¡Ê6¿Í¤¬¡Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¡Ø»Ä¤·¤¿¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£À¯ÉÜ¤Î¼çÂÎÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ½ü³°¤·¤¿¤È¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¼å¤á¤ëÏÃË¡¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ú±Æ»³Å¯Ìé¡Û