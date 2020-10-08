Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ËÅ®¤ìÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¶¸µ¤¤Î°ð³À¸ãÏº¡¢¼êÄÍâÃ´ÆÆÄ¡Ø¤Ð¤ë¤Ü¤é¡ÙÍ½¹ðÊÔ
°ð³À¸ãÏº¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Ð¤ë¤Ü¤é¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼êÄÍ¼£Ãî¤¬1970Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ËÏ¢ºÜ¤·¡¢¶ØÃÇ¤Î°¦¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢·Ý½Ñ¤È¥¨¥í¥¹¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥º¥à¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥Ö¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿Âç¿Í¸þ¤±Ì¡²è¡Ö¤Ð¤ë¤Ü¤é¡×¡£°Û¾ïÀÍß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ¿ÈþÇÉ¾®Àâ²È¡¦ÈþÁÒÍÎ²ðÌò¤Ë°ð³À¸ãÏº¡¢·Ý½Ñ²È¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÆæ¤Î½÷¡¦¤Ð¤ë¤Ü¤éÌò¤ËÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬Ê±¤¹¤ë¡£¶¦±é¤Ë½ÂÀîÀ¶É§¡¢ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¡¢ÈþÇÈ¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼ê筭¼£Ãî¤Î¼Â»Ò¤Ç¤¢¤ê¡ØÇòÃÔ¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥¹¡Ù¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Î±Ç²èÈþ³Ø¤Ë¤è¤ê¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼êÄÍâÃ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¸¶ºî¤ÎÂè°ìÏÃÌÜ¤ÈÆ±¤¸ÈþÁÒ¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¤Ç»Ï¤Þ¤ëËÜÍ½¹ð¡£¿·½É¤Î¶ù¤Ç¼òÉÓ¤È¤È¤â¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÇö±ø¤ì¤¿»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¡¢êÃÏÇÅª¤ÊÆ·¤ÇÈþÁÒ¤Ë¸ý¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¡È¤Ð¤ë¤Ü¤é¡É¤È¡¢Èà½÷¤ò¥ß¥å¡¼¥º¤È¿®¤¸¡¢Èà½÷¤ËÅ®¤ìÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯ÈþÁÒ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í½¹ð¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈþÁÒ¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤Ð¤ë¤Ü¤é¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò°®¤ëÈþÁÒ¤Î¾×·âÅª¤Ê±ÇÁü¤äÈë½ñ¤Î²ÃÆà»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤äÈþÁÒ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¾®Àâ²È¡¦»ÍÃ«Ìò¤Î½ÂÀîÀ¶É§¡¢¸¶ºî¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥à¥Í¡¼¥â¥·¥å¥Í¡¼Ìò¤ÎÅÏÊÕ¤¨¤ê¤é¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä¤ê·ô¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÈóÇäÉÊ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¤Ð¤ë¤Ü¤é¡Ù¤Ï11·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¡¢¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
(C)2019¡Ø¤Ð¤ë¤Ü¤é¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É