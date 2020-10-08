Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ²á¤·¤¿¡Ä¤½¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
À¯Ìï fishing ¡Ê@Masaya02150430¡Ë¤µ¤ó¤¬Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤â¤Î¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤Ï¡©Äà¤ê¤·¤Æ¤¿¤é¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥áÌÜ¤ÎÁ°ÄÌ¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É pic.twitter.com/WKXqhAMSzg
- À¯Ìïfishing (@Masaya02150430) October 4, 2020
¤¨¤§¡¼¡¼¤³¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª ¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Æ°²è¤ò¸«¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤¥¶¥á¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë³¤¤Ë¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¥Þ¡¼¥¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥³¥Ð¥ó¥¶¥á´Þ¤á¤Æ¤É¤Á¤ã¤¯¤½²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¥³¥Ð¥ó¥¶¥á¤¬°ú¤ÃÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Êµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿À¯Ìï fishing ¡Ê@Masaya02150430¡Ë¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡ª