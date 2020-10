アニメ「SHOW BY ROCK!!(ショウバイロック!!)」シリーズ最新作「SHOW BY ROCK!!STARS!!」の放送が2021年1月からTOKYO MXほかでスタートすることが決定し、ティザープロモーションビデオが公開された。

サンリオが展開する「SHOW BY ROCK!!」は、「ミューモン」と呼ばれるキャラクターたちが音楽活動を繰り広げる姿を描くプロジェクト。テレビアニメは15年に第1期、16年にショートアニメ「SHOW BY ROCK!! しょ〜と!!」と第2期「SHOW BY ROCK!!#」、20年1〜3月に「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」が放送された。最新作「SHOW BY ROCK!!STARS!!」では、シリーズ歴代作品を彩ってきた全11バンドが集結する。

ティザーPVは「ましゅまいれっしゅ!!」で活躍した「Mashumairesh!!」のほわん(CV:遠野ひかる)たちが、「音楽を制するものが世界を制す」というMIDI CITYの華やかさに感嘆する場面からスタート。同じく「ましゅまいれっしゅ!!」に登場した「DOKONJOFINGER」や「REIJINGSIGNAL」のほか、第1期、第2期で主役を務めた「プラズマジカ」のシアン(稲川英里)や、テレビシリーズ初登場となる「Yokazenohorizon」のリカオ(古川慎)らも姿を見せている。

また、ガールズバンド「Mashumairesh!!」初の単独イベント「Mashumairesh!! ONLINE EVENT“ましゅふぇす!!"」が11月1日にオンラインで開催されることも決定した。同日に開催予定だった「Mashumairesh!! ほわわ!あんたも歌う?ルナティックおいしいやつです祭」が、新型コロナウイルスの感染拡大により延期されたことを受けた代替企画で、ほわん(遠野)、マシマヒメコ(夏吉ゆうこ)、デルミン(和多田美咲)、ルフユ(山根綺)の4人からなる「Mashumairesh!!」によるライブやトークショーなどが行われる。チケットは販売中。

そのほか、YouTubeの「SHOW BY ROCK!!公式チャンネル」では、「SHOW BY ROCK!!STARS!!」の主題歌や挿入歌の一部を先行公開する「STARS!!の曲を聴きやがれッ!!キャンペーン」を実施中。