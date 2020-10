◆秋冬人気の「クリームブリュレ」シリーズが復活登場

【モデルプレス=2020/10/08】 マクドナルド の専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー“McCafe by Barista”(マックカフェバイバリスタ)併設店舗では、「クリームブリュレフラッペ」「クリームブリュレラテ」「クリームブリュレアイスラテ」を、2020年10月14日(水)から期間限定で販売する。2015年に初登場した「クリームブリュレ」シリーズは、フランスのデザート「クリームブリュレ」をモチーフにした、甘い香りとほろ苦い風味が特長の秋冬の期間限定品。「クリームブリュレフラッペ」は、カラメルソースにほんのり甘いクリームブリュレ風味のホイップクリーム、クリームブリュレシロップを混ぜ合わせたエスプレッソフラッペに、クリームブリュレ風味のホイップクリーム、クラッシュしたシガークッキー、カラメルソースをトッピング。薄く焼き上げた香ばしいシガークッキーとふわふわのホイップクリームで、飲むたびに甘みやエスプレッソのコクを感じられ、味の変化を楽しめる。「クリームブリュレラテ」は、ほろ苦いエスプレッソにクリームブリュレシロップと、ふわふわにフォーミングしたミルクを加えた、風味のあるラテがベースに、また「クリームブリュレアイスラテ」はクリームブリュレシロップとエスプレッソ、さらに冷たいミルクを加えてアイスラテに仕上げ、それぞれの上にほんのり甘いクリームブリュレ風味のホイップクリームとクラッシュしたシガークッキー、カラメルソースをトッピング。スイーツ感覚で飲めるラテに仕上がっている。(modelpress編集部)M サイズ 460円 L サイズ 500円S サイズ 350円 M サイズ 390円M サイズ 390円 L サイズ 430円期間:2020年10月14日(水)〜11月下旬予定販売エリア:全国の“McCafe by Barista”併設マクドナルド店舗販売時間:“McCafe by Barista”営業時間中(営業時間は店舗によって異なる)情報:日本マクドナルド【Not Sponsored 記事】