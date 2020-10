【9月ニュースランキング】スピンオフや続編に動きあり！行方不明のあの人も復活

暑い日々が去り、時折ひと足早い冬の兆しを見せながら、すっかり秋めいてきた9月は、ドラマ・映画界でも別れと再会が相次ぎました。9月に最もアクセス数の多かったものをランキング形式でお届け。トップ10をふり返りながら、注目の話題をおさらいしてみましょう。

先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュース・コラム・取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の10本。

1.【ネタばれ】『ウォーキング・デッド』で行方不明になっていたあのキャラ、スピンオフで復活!

『ウォーキング・デッド』シーズン7を最後に行方が分からなくなっていたキャラクターが、スピンオフ『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6で復活することが明らかに。

2.打ち切りは早すぎた!? 1シーズンでの終了が惜しまれるTVシリーズ5選

昨今は1シーズンで番組打ち切りとなるケースも少なくないことから、キャンセルは早すぎたと思われるTVシリーズを一挙にご紹介。その中には、現在映画やドラマで活躍するキャスト・スタッフも数多くいて...。

3.『NCIS』『HAWAII FIVE-0』に続く、新たな捜査ドラマが米CBSで誕生!

大ヒット犯罪捜査ドラマが何本も生まれているCBSで新たに作られる作品は、『グッド・ワイフ』と『NYPD BLUE』が出会ったよう!?

4.『クリミナル・マインド』スピンオフが誕生!ドキュメンタリーシリーズとして製作

5.アメリカ人気ドラマランキング、『NCIS』がトップ10に滑り込み!

6.主演は『ウォーキング・デッド』を去ったあの人!『プロディガル・サン 殺人鬼の系譜』日本初上陸

7.『NCIS:LA』ゲストキャラクターが、シーズン12よりレギュラーに昇格!

8.『シカゴ P.D.』あるキャストがシーズン7で卒業!DCドラマへお引っ越し

9.『グレイズ・アナトミー』エレン・ポンピオ、50歳になった自分を見るのが苦痛!

10.『ダウントン・アビー』映画版の続編に動きあり!あのキャストが語る

今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

『ウォーキング・デッド』(C)Gene Page/AMC/『アンジェラ 15歳の日々』『ゲットダウン』『フリークス学園』/『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(c)2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. 『HAWAII FIVE-0』(c) 2020 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.