ドラァグショーを通じて依頼人をサポート！『WE'RE‎ HERE 〜クイーンが 街にやってくる！〜』著名人より絶賛コメントが到着

『ゲーム・ オブ・スローンズ』『ビッグ・リトル・ライズ』をはじめ数々の名作を生んできた米HBOが手掛ける初のリアリティショー『WE'RE‎ HERE 〜クイーンが 街にやってくる!〜』。3人のドラァグクイーンが保守的な考えの人が多く住むアメリカの田舎町を訪れ、そこで悩みを持つ人々を彼女たちならではの方法でサポートするという内容だ。現在、Amazon Prime Videoチャンネル‎「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」で日本初配信中の本作を見た土屋アンナをはじめとする著名人から絶賛のコメントが到着した。

シーズン2への更新もすでに決定している『WE'RE‎ HERE』に登場するのは『ル・ポールのドラァグ・レース』への出演で世界中にファンを抱えるシャンジェラ、ユリーカ、ボブの3人。様々な悩みを抱える街の人々の話を親身になって聞くところからはじまり、一夜限り開催されるドラァグショーへ出演しないかと誘うのだ。ショーへの準備を通じて変わっていく依頼人の姿が、観る人に一歩前に踏み出す勇気を与えてくれる。様々なバックグラウンドを持つ人々のドラァグショーに感動で毎回胸が熱くなること間違いなし! きらびやかな衣装やコミカルな笑いのシーンを挟みつつも、社会的側面もしっかり収めている。

それでは本作を見た著名人からのコメントをご紹介しよう。

■土屋アンナ(モデル、女優、歌手)

3人のドラァグクイーンが多くの痛み苦しみ差別をも背負いそれを強さにして人々に手を差し伸べていく作品です。ドラァグクイーンの繊細さ強さ美しさに魅了されました。世の中の差別をなくすために必要不可欠な存在です! 私は全話を見て涙がとまりませんでした。

■五十嵐LINDA渉(アートディレクター)

もう、とにかく感動。3人の勇姿に涙が出ました。POPで可愛い衣装も本当に見所! 元ドラァグクイーンでもある僕には共感の嵐でした。LGBTQの問題点もPOPに表現されているので、たくさんの方に見てもらいたいです。

■ナジャ・グランディーバ(ドラァグクイーン)

私、心のどこかでずっと思ってたことがあるの。女装してパフォー マンスして、誰かのためになってるのかしら? でもこの作品を観て、そのモヤモヤが一瞬にして晴れたわ! きっと私を観たり、会って話したりして、一歩踏み出せた誰かがいるはず! 私、間違ってなかったのね! そして、ドラァグクイーンであり続けるわ!

■よしひろまさみち(映画ライター)

ドラァグクイーンが主人公の名作ロードムービー『プリシラ』を思い出しちゃった。あれを21世紀にやるとこうなりますという、いいお手本。思わず毎回涙してしまうのよね。保守的な人ほど観て。

『WE'RE‎ HERE 〜クイーンが 街にやってくる!〜』はAmazon Prime Videoチャンネル‎「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」で配信中。(「BS10 スターチャンネル」でも 独占日本初放送中)

『WE‘RE‎ HERE 〜クイーンが 街にやってくる!〜』

