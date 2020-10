【ネタばれ】Netflix『エミリー、パリへ行く』、シーズン2へ更新された場合何が起こる？

大ヒットドラマ『SEX AND THE CITY』や『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』でクリエイターを務めたダーレン・スターが手掛ける、パリを舞台にしたNetflixの新作ドラマ『エミリー、パリへ行く』。シーズン1が配信されたばかりだが、シーズン2へ更新された場合には何が起こるのか、スターと主演のリリー・コリンズ、ガブリエル役のリュカ・ブラボーが語った。米TV Lineが報じた。(※本記事にはシーズン1最終話のネタばれがあるのでご注意を!)

『エミリー、パリへ行く』の主人公は、思わぬ仕事の機会を得てアメリカ・シカゴからパリへ移住することになったエミリー。慣れない新天地でカルチャーギャップに悩まされながら、彼女が仕事に恋に友情に全力投球する姿がコメディタッチで描かれる。

Lily Collins stars in a new series from creator of Sex and the City



Emily in Paris premieres October 2 September 16, 2020