みんな大好きジェラピケ♡

2020年のハロウィンはどんなデザインなのか

気になるところですよね?

それがSNSでも話題になって可愛すぎるんです!

これは売り切れ確実なので急いでチェックしましょう!

あなたもこれでおうちハロウィン♡

.魯蹈Εンテーマ

ジェラピケのハロウィンテーマがなんとも可愛い♡

いたずら魔女のしわざ!

“Whitch” do you like?

gelato pique HALLOWEEN のテーマは「犬か猫か、どっち?(which)」。

元気な犬としなやかな猫の、とびきりキュートな世界観でお届けしています。

ところが、ハロウィンの主役になりたかった魔女(witch)が悪知恵を働かせ、

どっち?を表す英語whichに魔法をかけて、魔女のwitchをミックスさせた

“whitch”という新たな単語を作り出してしまいました。

ぜひ、商品タグのどこかに潜む、魔女のいたずらをみつけてみてください。

なんだかわくわくしちゃうテーマですよね♪

これが実際どんなものになっているのか

気になる部分、ご紹介します♡

Dog

トイプードルをイメージしたカーリーなニットでハーフパンツの丈を長め!

カジュアルな印象のわんちゃんスタイルになります♪

犬派の皆様はこちらへどうぞ♡

ホワイトベースに犬が盛り沢山♡

これはもう犬に埋もれる私と言っても過言ではないのでは!?

犬派はもう着るしかない一着ですね♪

犬になれちゃいそうなたまんない一着♡

これは女の子心くすぐられるな♪

彼女にプレゼントでも絶対喜ばれるのでおすすめです!

一枚でさらっと着れちゃうオールインワン!

それにヘアバンドはありがたい♡

家の中でも楽に過ごしたい!けどお洒落でもいたい!

そんな女の子はこれでバッチリでしょ♪

はい、可愛い雑貨もの♡

これはたまんないなぁ…♡

ルームシューズなんて可愛すぎて使うのももったいないと感じそう…

ポーチもメイクポーチとかに使えたり持ち歩けるのは最高♪

それに驚いたのがティッシュケース!?

ぬいぐるみかと思ったら実用性抜群♡

置いておくだけでも可愛いのに使えるのは最高です!

Cat

毛足の長い優雅なネコをイメージしたニットシリーズ♪

わがままなネコになりきって、クールにもスイートにも着こなせちゃう!

猫派の皆様はこちらへどうぞ♡

きゃー可愛すぎる♡

さらっと着れるキャミソールまでありました!

これは彼氏に見せたい部屋着NO1♡

さっきはキャミソールだったけど次はシャツ!

ロングパンツと一緒に着たくなっちゃうなぁ…

しかも猫可愛すぎませんか♡

きました、もこもこ♡

大きめのパーカーにショーパンは最強です!

これで男の子はイチコロですよ♪

猫の雑貨も可愛すぎやしませんか?♡

どれにしよう…って絶対悩んじゃう!

しかも雑貨はこれだけじゃない!?

えぇ…可愛い…

バニティポーチもあったなんてこれはもう財布の紐が緩みます♡

メイク時間も楽しくなりそう♪

ぅ廛譽璽鵐箸砲盧播

彼氏諸君

これは彼女にプレゼントすべきだと私は思います

なぜならどれにしても彼女は喜んでくれます!!

しかも男心にぐさっと刺さるものばかり!

こんなの彼女に着て欲しいでしょう♡

デ笋貔擇譴訌阿傍泙

10/2から始まったこのジェラピケハロウィン♡

NEWとpreorderがあります!

NEWはいつも買うときと変わらず新作ですぐ買えます!

preorderは予約商品になるので届くのが10月中旬予定となるそうです!

そういう違いもしっかり見てから買いましょうね♪

どれにするか迷うハロウィンですがもう売り切れているものも!?

もう急ぐしかない!

今すぐチェックしましょ♡

ジェラピケ公式

▽

https://gelatopique.com/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=GP200916Halloween05 (https://gelatopique.com/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=GP200916Halloween05)