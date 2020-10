『NCIS』『シカゴ・メッド』『グッド・ファイト』『サウスパーク』...TVシリーズは新型コロナとどう向き合う？

新型コロナウイルス(COVID-19)は人々の生活に大きな影響を与えており、それはドラマ製作の現場においても例外ではない。シーズン途中で製作の中止・延期を余儀なくされた多くの人気番組は話数を短縮し、それに見合ったストーリー展開を考えざるを得なかった。そして何よりも、日常に対する視聴者の在り方、概念が変わってきた。その結果、新シーズンのドラマはこれらの事由に対応し、取り入れ、影響されたものが多い。そうした作品が新型コロナウイルスをどう取り扱うかについてご紹介しよう。

『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』

クリエイターのデヴィッド・シュルナーはシーズン2放送終了直後に、新型コロナが新シーズンのストーリーに絡むことを米TV Lineで明言。シーズン3の展開を考えている時に同作の舞台であるニューヨークで現実に大規模なパンデミックが起きたことから、その要素を盛り込む必要性を感じたという。「ニューヨークで何も起きていないようなフリをするのは無責任。この作品の登場人物たちはマンハッタンにある公立病院の専門医たちなんだから、実際にニューヨークの医師たちが経験しているようなことを描くべきだ」とコメント。同作では実際にキャストのライアン・エッゴールドやダニエル・デイ・キムが感染しており、そうしたリアルな体験が作品に生かされるかもしれない。

『NCIS:ニューオーリンズ』

検視官ロレッタ・ウェイド役のCCH・パウンダーはTV Lineに対し、新シーズンの初回は新型コロナに関連したエピソードになるとコメント。モルグに届いた遺体から感染症の危険が持ち上がるそうで、「パンデミックの初期を反映していて、人々が"自分は健康だからマスクは必要ない!"と、ロレッタの忠告を聞かずにマスク着用を拒否するの」と説明。実際のニューオーリンズ市長の対応を反映したものになると話している。

『シェイムレス 俺たちに恥はない』

クリエイターのジョン・ウェルズは、米Hollywood Reporter(以下、THR)に対し、最終シーズンにおいてギャラガー家の数人が新型コロナに感染し、家族全体が影響を受ける形で脚本を書き直していると明かした。「貧しい労働者階級の人々を主人公にしたシニカルコメディで、そのコミュニティで何が起きているかに言及しないなんて無理だ。ただ、面白くないはずの話題で笑いをもたらさないといけないのは、挑戦でもある」

『グレイズ・アナトミー』『ステーション19』

米Entertainment Weeklyによると、『グレイズ・アナトミー』製作総指揮のクリスタ・ヴァーノフは、「長寿の医療ドラマが一生に一度の医療問題に言及しないなんてあり得ない」と発言。「パンデミック発生から半年が経っても、まだ家族とハグすることができない。だから、シーズンを通して描くことになるわ」と話しており、複数のエピソードにわたって新型コロナのストーリーが綴られることになるようだ。

『グッド・ドクター 名医の条件』

ショーランナーのデヴィッド・ショアは新型コロナを盛り込むべきか迷ったが、最終的には、医療ドラマである以上、それを無視するのは正しくないと考えたという。「そうした物語は伝える価値がある」という結論に達し、来たるシーズン4の冒頭はパンデミックがテーマとなり、そのエピソードは2部構成になるとのこと。

『レジデント 型破りな天才研修医』

同じくシーズン4の頭で新型コロナの大流行をストーリーに盛り込むのが『レジデント』。クリエイターのエイミー・ホールデン・ジョーンズが米Us Weeklyの取材の中で、「新シーズンの初回では大流行が起きた初期の頃を取り上げるわ。勇敢な医師や看護士が危険を顧みずに日々病気と闘っていることにフォーカスする形でね。残念ながら、ワクチンが完成した後でも新型コロナの影響は続くでしょうね。そのあたりのことも描きたいと思っているの」と語り、長期的にこのテーマに向き合っていく姿勢を示している。なお、同作のスタッフにはパンデミック中にニューヨークやテキサスにて無償で医療に従事していた人もおり、彼らが見聞きしたものがストーリーに生かされるようだ。

『YOU ―君がすべて―』

製作総指揮のグレッグ・バーランティがTHRに語ったところによると、どうやら背筋が凍るラブストーリー『YOU』でも新型コロナが関係してくるようだ。「ドラマはエンターテイメントとして現実逃避の要素も必要だけど、同時に現実世界で起きていること、人々が経験していることと重ね合わせられるものであるべきだからね」とバーランティ。とはいえ、新シーズンがパンデミック真っただ中という展開になるわけではなく、前シーズンと新シーズンの間にパンデミックがあったという設定になる模様。

『ラリーのミッドライフ★クライシス』

細菌恐怖症の大家であるラリー・デヴィッドは、もちろん新シーズンでパンデミックと立ち向かうことになる。シーズン11製作が決まる前からショーランナーのジェフ・シェイファーがTHRに新シーズンのアイデアを述べていた。「今でも尋常じゃない行動がいくつも見られるよね。例えばソーシャルディスタンスを守っていると言っている人が、明らかに2、3週間ごとに髪を切っているとか。みんな自宅待機していると言うけど、本当かな?」そういう怪しい言動をテーマにするという視点が気に入られたのか、その後めでたくシーズン更新が実現している。

『9-1-1:LA救命最前線』『9-1-1: Lone Star(原題)』

『9-1-1』シリーズで描かれる信じられないような話の多くが現実の出来事から想を得ていることを考えると、新型コロナが今後のストーリーに関係してくることは容易に納得できる。製作総指揮のティム・マイナーはこう語っている。「これがパラレルワールドの話で現実には起きていないことだというフリをするのは、時代に無自覚で取り残されていることを意味する。本作のキャラクターたちはこうした事態に対応し、職務を続け、生活していく。人生が終わるわけじゃないところを見せたいんだ」

『グッド・ファイト』

「いつ放送するかにかかわらず、(新型コロナによって)人々はしばらく経済的に苦しむはず。とすれば、番組がそれに触れないわけがないでしょうね」と、クリエイターのミシェル・キングはTHRに発言。とはいえ、『グッド・ファイト』に比べて現代との関連が薄い犯罪ホラードラマ『Evil(原題)』では必ずしもそういう要素を入れるわけではないようだ。「多くのドラマが一斉に新型コロナをストーリーに盛り込むだろうが、そうなると視聴者はうんざりしてしまう可能性がある。それを盛り込むのが理にかなっているならやるべきだが、無理にやる必要はない」との見解をキング夫妻は表明している。

『ブルックリン・ナイン-ナイン』

ショーランナーのダン・ゴーアはシーズン7の終わりに、「問題は、本作の登場人物たちがニューヨーク市民であり、しかも最初に事態に対処する緊急隊員として、ウイルスやパンデミックからどんな影響を受けたかということだ」と発言。パンデミックの勃発と、ジョージ・フロイド死亡事件ならびにアフリカ系の人々の権利を支援する「Black Lives Matter」運動の影響を受けて、シーズン8の製作は一からやり直すことになったと報じられている。

『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』『シカゴ・メッド』

『シカゴ』シリーズの製作総指揮を務めるディック・ウルフは、全シリーズで新型コロナの描写が盛り込まれると断言。ただし作品によってその度合いは異なり、「『シカゴ・ファイア』と『シカゴ P.D.』ではパンデミック関連の要素は薄く、例えば『シカゴ・ファイア』では熱のある市民がいたら別の場所に隔離する」程度だという。一方、病院が舞台の『シカゴ・メッド』はパンデミックが主要テーマとなり、病院内で新型コロナ専門チームを作り、一人のキャラクターが新型コロナから回復しつつあるという設定になるとのこと。

『THIS IS US』

クリエイターのダン・フォーゲルマンがTwitterで「現代のパートで新型コロナを扱うのか?」と質問されて「YES」と返答。「我々はこの件に立ち向かっていくことを決めたよ。脚本家チームを誇りに思う」と述べている。

『サウスパーク』

いち早く新型コロナのエピソードを披露したのは、大人向けコメディアニメの『サウスパーク』。全米で9月30日に放送されたそのエピソードは従来の30分から1時間に尺を拡大した特別編で、パンデミック発生によりサウスパークの住民もリモートなどを強いられることに。新型コロナに端を発する買い占めやマスク着用拒否、ソーシャルディスタンスといったこともネタにされており、もちろんトランプ大統領への風刺も効いた内容となっている。



