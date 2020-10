Appleが新製品発表イベントを、日本時間の2020年10月14日午前2時に開催すると発表しました。2020年9月に行われた イベント ではお披露目されなかったiPhone 12が発表されるのではないかと期待されています。Apple Events - Applehttps://www.apple.com/apple-events/Apple 5G iPhones to Be Announced Oct. 13 (AAPL) - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-06/apple-to-hold-online-event-to-unveil-5g-iphones-on-oct-13Apple’s iPhone 12 lineup will be announced on October 13th - The Vergehttps://www.theverge.com/2020/10/6/21498218/apple-fall-iphone-12-event-october-13th2020年初頭から続く新型コロナウイルスの世界的流行の影響で、次世代モデルのiPhone 12は当初予定されていた9月下旬よりも数週間ほどリリースが遅れることが発表されていました。Appleが2020年第3四半期の業績を発表、新型iPhoneの発売が遅れることも明らかに - GIGAZINE実際に、毎年iPhoneの新型が発表される9月のイベント「Time Files」では、iPad Airや第8世代iPad、Apple Watch Series 6やApple Watch SEといったデバイスは発表されたものの、新型iPhoneに関する情報はまったく発表されませんでした。Apple Watch Series 6や新型iPad Airなどが発表されたAppleの新製品発表会まとめ - GIGAZINEしかし、2020年9月22日にイギリスの大手通信会社の幹部が「5G対応のiPhoneが数日以内に発表される」と語るムービーが流出しています。5G対応iPhoneの発表は「数日以内」と大手キャリア幹部が語る映像がリークされる - GIGAZINE経済メディアのBloombergによれば、Appleの新製品発表イベントのキャッチフレーズは「Hi, Speed」となっているとのこと。Bloombergは、「5G対応」「アップグレードされたカメラ」「より高速なプロセッサ」「歴代モデル最大の6.4インチディスプレイ」を搭載した新しいiPhoneが発表される予定だと報じています。また、IT系ニュースサイトのThe Vergeは、ハイエンドノイズキャンセリングヘッドホンのAirPods Studioや、Apple製スマートスピーカーの小型モデルであるHomePod Mini、忘れ物トラッカーのAir Tagなども、このイベントで発表されるのではないかと予想しています。なお、Appleが他社製のオーディオ機器をApple Storeで取り扱うのをやめていることからも、AirPods StudioとHomePod Miniのリリースは近いと推測されています。Appleがサードパーティ製のヘッドホンやスピーカーの販売を終了 - GIGAZINE