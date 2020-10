菅田将暉が「STAND BY ME ドラえもん 2」主題歌

俳優で歌手の菅田将暉(27歳)の新曲「虹」が、映画「STAND BY ME ドラえもん 2」(11月20日公開)の主題歌に決定した。



映画「STAND BY ME ドラえもん 2」は、2014年に大ヒットを記録した映画「STAND BY ME ドラえもん」の続編。原作の中でも名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」(てんとう虫コミックス「ドラえもん」4巻[小学館])をベースに、新たなオリジナル要素を加えて再構築した、全世代に響く感動的なストーリーとなっている。



今回のオファーを受けた菅田は「物心ついた頃から当たり前のようにそこに居て、当たり前のように見てきたドラえもん。いっぱい笑っていっぱい泣いていっぱい勇気をもらったドラえもん。まさか自分がその一部を彩ることになるとは。とてつもなく高揚しております。沢山のありがとうを込めて、誠心誠意歌わせていただきます」と喜びのコメント。



主題歌「虹」は、菅田の友人でもあり、「さよならエレジー」でもタッグを組んだ石崎ひゅーいが作詞・作曲を担当。昨年の夏に「ウエディングソングを作ってほしい」というオファーを受け、試行錯誤を繰り返しながら、約1年かけて完成した楽曲は、結婚に向かう二人とその周りにいる「家族」の想いにもそっと寄り添ってくれるような、やさしさと覚悟を包み込んだラブソングになっている。



石崎は「恋人や家族や友達、あたりまえに過ぎていく日々の中で、忘れがちな『ありがとう』という言葉を、いつもあたりまえのようにそばにいてくれる人達へ純朴に伝える歌です。菅田くんのまっすぐな歌声が、ドラえもんの優しい世界をより鮮やかに彩っていると思います。楽しみにしていてください」とコメントを寄せた。



なお、同曲は11月25日にリリース。10月12日放送のラジオ番組「菅田将暉のオールナイトニッポン」にて初のフル尺解禁され、さらに10月17日より、レギュラー放送のアニメ「ドラえもん」(テレビ朝日系列)内でも「虹」が起用される。